Javier Aguirre vuelve a LaLiga: el ‘Vasco’ ya es nuevo técnico del Valencia

Javier Aguirre está de vuelta en LaLiga de España. El entrenador mexicano fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico del Valencia, club que atraviesa una complicada situación deportiva y que actualmente ocupa puestos de descenso después de sumar apenas cuatro puntos en las primeras siete jornadas del campeonato. El nombramiento del llamado ‘Vasco’ ocurre en un momento especialmente delicado para la institución, que registra el peor arranque de temporada de su historia después de siete partidos disputados. La directiva valencianista decidió recurrir a la experiencia del estratega mexicano para intentar cambiar el rumbo del equipo.

Aguirre, de 67 años, será presentado oficialmente el próximo lunes 28 de septiembre. Su contrato estará vigente hasta el 30 de junio de 2027, aunque existe una condición que podría extender automáticamente el vínculo hasta 2028.

EL CONTRATO DE JAVIER AGUIRRE CON EL VALENCIA El acuerdo contempla que la relación entre Javier Aguirre y el Valencia se prolongue un año más si el equipo consigue clasificarse a la Europa League a través de la Liga española. La duración del contrato fue uno de los principales puntos de negociación entre ambas partes. Mientras el club buscaba conservar margen de decisión al finalizar la temporada, el técnico mexicano pretendía contar con mayor estabilidad para desarrollar su proyecto y mantener a su equipo de trabajo. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo que contempla objetivos deportivos concretos.

El nuevo entrenador llegará a Valencia este jueves acompañado por integrantes de confianza que ya han trabajado con él en otras etapas. Entre ellos estarán Toni Amor, quien ocupará el puesto de segundo entrenador, y Pol Lorente, como preparador físico. EL REGRESO DEL ‘VASCO’ A LA LIGA ESPAÑOLA La elección de Aguirre estuvo encabezada por el nuevo director deportivo del Valencia, Braulio Vázquez, quien lo convirtió en su principal candidato para asumir la reconstrucción deportiva del equipo. Antes de concretar la operación también fue considerado Ernesto Valverde, aunque el entrenador español decidió mantener su año sabático. La amplia trayectoria del mexicano en el futbol español fue uno de los factores determinantes. Aguirre ya dirigió en LaLiga a Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, por lo que conoce tanto las exigencias de la competición como la presión que implica dirigir a clubes con objetivos distintos. Su última experiencia fue al frente de la Selección Mexicana, cargo que ocupó hasta la conclusión del Mundial. Ahora regresará al futbol de clubes y asumirá el reto de sacar al Valencia de la parte baja de la clasificación. UN RETO INMEDIATO PARA JAVIER AGUIRRE La situación deportiva del Valencia explica la apuesta por un entrenador con experiencia en escenarios de presión. El equipo suma cuatro puntos en siete jornadas, una estadística que lo mantiene en la zona de descenso y que encendió las alertas dentro de la institución. Aguirre también cuenta con antecedentes en equipos que han tenido que pelear por la permanencia. Esa experiencia fue considerada por la directiva como un elemento relevante para afrontar el momento actual y tratar de recuperar estabilidad durante las próximas jornadas.

El calendario también le dará un margen inicial para trabajar. El parón internacional permitirá que el técnico mexicano disponga de varias semanas antes de su debut oficial con el Valencia, periodo en el que podrá comenzar a implementar sus ideas y conocer con mayor profundidad a la plantilla. DATOS CURIOSOS SOBRE JAVIER AGUIRRE · Javier Aguirre tiene 67 años y volverá a dirigir en España. · El mexicano ya ha entrenado a seis clubes de LaLiga antes de asumir el cargo en Valencia: Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. · Su contrato con el Valencia está previsto hasta el 30 de junio de 2027. · La clasificación a la Europa League vía Liga contempla una posible extensión del vínculo hasta 2028. · Toni Amor y Pol Lorente volverán a formar parte de su equipo de trabajo.

El Valencia trabaja incluso en la posibilidad de disputar un partido amistoso a finales de la próxima semana, aprovechando el periodo sin actividad de Liga. La intención es que Aguirre tenga tiempo para comenzar a corregir los problemas que llevaron al equipo a este complicado inicio. Con su llegada, el ‘Vasco’ vuelve a LaLiga para afrontar uno de los desafíos más exigentes de su carrera reciente: reconstruir a un Valencia que necesita resultados y estabilidad para abandonar la zona de descenso.

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