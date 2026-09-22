Las noticias más importantes del 22 de septiembre de 2026 en México

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Las noticias más importantes del 22 de septiembre de 2026 en México

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Se aproximan Frente Frío y gran Masa de Aire Frío a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 80 km/h: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que un Frente Frío y la gran Masa de Aire Frío se aproximan al Territorio Mexicano.

MÉXICO

Cae ‘Don Flaco’, presunto operador financiero de precursores químicos de China; es requerido por EU: Autoridades federales de México detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, a José Ángel ‘N’, alias ‘Don Flaco’, requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos de tráfico de droga.

Aprueba Cámara de Diputados reforma contra doble nacionalidad: Con la enmienda, se prohíbe que tengan esa característica los titulares del Ejecutivo federal y de los gobiernos estatales.

Supera México los 130 millones de habitantes; desacelera crecimiento demográfico: Entre 2020 y 2025 la población creció a una tasa promedio anual de 0.7%, mientras que en los cinco años anteriores fue de 1%.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse: Conoce cómo registrarte en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, los requisitos para recibir 9,582.47 pesos mensuales, seguro del IMSS y capacitación laboral por hasta un año.

Ascenso y descenso en Liga MX: Senado prepara reforma para restituirlo: La propuesta impulsada por Clemente Castañeda busca incorporar el mérito deportivo a la legislación y recuperar la posibilidad de subir o perder la categoría en el futbol mexicano.

INTERNACIONAL

Diella, la primera ‘ministra’ en Albania de IA contra la corrupción, está envuelta en un escándalo de corrupción: Fue desarrollada y es gestionada por AKSHI, la Agencia Nacional de la Sociedad de la Información de Albania, con tecnología de Microsoft y OpenAI.

Asamblea de la ONU (Día 1): Choque de Presidentes, Brasil responde a Trump y se une a Canadá y Turquía por Gaza: Entre llamados contra la guerra en Gaza y alertas de seguridad en Manhattan, los presidentes polarizaron el arranque de la Asamblea General de la ONU.

Cómo el presidente Trump estropeó el Centro Kennedy: Desde el inicio de su administración, Donald Trump se ha encargado de desmantelar el Centro Kennedy, ya que lo considera un bastión liberal.

COAHUILA

Coahuila: Proponen que nuevos fraccionamientos incorporen captación de agua de lluvia: Dos iniciativas de Gerardo Aguado buscan incorporar sistemas de captación de agua pluvial en fraccionamientos y sumar esta infraestructura a la legislación estatal.

Se acerca la subasta y crece la incertidumbre sobre los postores de AHMSA en Monclova: El síndico Víctor Manuel Aguilera no ha confirmado públicamente si alguno de los interesados acreditó la garantía de seriedad; empresarios y líderes sociales llaman a esperar el reporte de la sindicatura.

Morena busca devolver al Tribunal Electoral facultad para designar a su contralor en Coahuila: Magaly Hernández planteó reformar nuevamente el Código Electoral estatal para que el órgano jurisdiccional nombre a la persona titular de su Contraloría Interna.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

Rafael Márquez y México buscan cambiar la racha ante Colombia: Con 29 enfrentamientos en la historia, México y Colombia mantienen un balance parejo, aunque el conjunto colombiano llega con ventaja en los últimos partidos.

¡A corazón abierto! Joy Huerta confirma que ‘Jesse & Joy’ continuará pese a la salida de su hermano: Entre lágrimas, la cantante habló por primera vez sobre la decisión de Jesse y confirmó que mantendrá en pie los compromisos del dueto.

Elmer Mendoza crea a una mujer que resiste la violencia y la política en ‘La sirena y el jubilado’: La nueva novela del escritor sinaloense empareja a una candidata a diputada, sobreviviente de un intento de asesinato político y feminicida, con un viejo guardia de museo.

ESPECIALES

SEMANARIO | Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo: No es broma, pero el medio de transporte más inseguro que hay en Saltillo son las suelas de los zapatos, lo que es reflejo de la falta de inversión y del deterioro de las banquetas de la ciudad, pues muchas de ellas se han convertido en una competencia de obstáculos que ha provocado siniestros como los que sufrieron Elsa, Juan y Luis Gerardo.

INAPAM: El pago de $4,791 para adultos mayores; quiénes tienen derecho a recibirlo: La fecha que deben tener presente los adultos mayores es el 20 de diciembre de 2026, pues el aguinaldo de los trabajadores debe pagarse antes de ese día.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
Deportes
Espectáculos

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
true

FGR, una fábrica de mentiras

true

PAN Coahuila: El arte de quebrar la sucursal
Una nueva temporada del año comenzará este 22 de septiembre, se trata del equinoccio de otoño del 2026

¡Saca el suéter! HOY inicia el otoño 2026 en Monterrey, Saltillo y México: ¿A qué hora empieza?
La cifra de $4,791 pesos que circula entre adultos mayores está relacionada con el aguinaldo de trabajadores que consiguieron un empleo formal.

INAPAM: El pago de $4,791 para adultos mayores; quiénes tienen derecho a recibirlo
Algunos trabajadores pueden acceder a beneficios que modifican el saldo de sus créditos Infonavit.

¿Tu deuda con Infonavit desapareció? Así puedes saber si tu crédito fue liquidado
Carrera. Los seguidores del cantante en tres países tendrán que esperar hasta 2027 para reencontrarse con él en vivo.

¡A cuidar la voz! Carlos Rivera pausa sus conciertos por lesión en las cuerdas vocales
Futuro. La cantante también renovó su imagen digital, un movimiento que alimentó las especulaciones sobre el rumbo de su próxima etapa musical.

¡Taylor Swift sorprende! La cantante anuncia ‘Patient Zero’ y prepara una nueva era
Valor. Joy Huerta enfrentó las preguntas de la prensa y reconoció que todavía procesa la inesperada decisión de su hermano.

¡A corazón abierto! Joy Huerta confirma que ‘Jesse & Joy’ continuará pese a la salida de su hermano