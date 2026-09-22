Las noticias más importantes del 22 de septiembre de 2026 en México

CLIMA

→ Se aproximan Frente Frío y gran Masa de Aire Frío a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 80 km/h : El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que un Frente Frío y la gran Masa de Aire Frío se aproximan al Territorio Mexicano.

MÉXICO

→ Cae ‘Don Flaco’, presunto operador financiero de precursores químicos de China; es requerido por EU : Autoridades federales de México detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, a José Ángel ‘N’, alias ‘Don Flaco’, requerido por autoridades de Estados Unidos por delitos de tráfico de droga.

→ Aprueba Cámara de Diputados reforma contra doble nacionalidad : Con la enmienda, se prohíbe que tengan esa característica los titulares del Ejecutivo federal y de los gobiernos estatales.

→ Supera México los 130 millones de habitantes; desacelera crecimiento demográfico : Entre 2020 y 2025 la población creció a una tasa promedio anual de 0.7%, mientras que en los cinco años anteriores fue de 1%.

→ Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse : Conoce cómo registrarte en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, los requisitos para recibir 9,582.47 pesos mensuales, seguro del IMSS y capacitación laboral por hasta un año.

→ Ascenso y descenso en Liga MX: Senado prepara reforma para restituirlo : La propuesta impulsada por Clemente Castañeda busca incorporar el mérito deportivo a la legislación y recuperar la posibilidad de subir o perder la categoría en el futbol mexicano.

INTERNACIONAL

→ Diella, la primera ‘ministra’ en Albania de IA contra la corrupción, está envuelta en un escándalo de corrupción : Fue desarrollada y es gestionada por AKSHI, la Agencia Nacional de la Sociedad de la Información de Albania, con tecnología de Microsoft y OpenAI.

→ Asamblea de la ONU (Día 1): Choque de Presidentes, Brasil responde a Trump y se une a Canadá y Turquía por Gaza : Entre llamados contra la guerra en Gaza y alertas de seguridad en Manhattan, los presidentes polarizaron el arranque de la Asamblea General de la ONU.

→ Cómo el presidente Trump estropeó el Centro Kennedy : Desde el inicio de su administración, Donald Trump se ha encargado de desmantelar el Centro Kennedy, ya que lo considera un bastión liberal.

COAHUILA

→ Coahuila: Proponen que nuevos fraccionamientos incorporen captación de agua de lluvia : Dos iniciativas de Gerardo Aguado buscan incorporar sistemas de captación de agua pluvial en fraccionamientos y sumar esta infraestructura a la legislación estatal.

→ Se acerca la subasta y crece la incertidumbre sobre los postores de AHMSA en Monclova : El síndico Víctor Manuel Aguilera no ha confirmado públicamente si alguno de los interesados acreditó la garantía de seriedad; empresarios y líderes sociales llaman a esperar el reporte de la sindicatura.

→ Morena busca devolver al Tribunal Electoral facultad para designar a su contralor en Coahuila : Magaly Hernández planteó reformar nuevamente el Código Electoral estatal para que el órgano jurisdiccional nombre a la persona titular de su Contraloría Interna.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Rafael Márquez y México buscan cambiar la racha ante Colombia : Con 29 enfrentamientos en la historia, México y Colombia mantienen un balance parejo, aunque el conjunto colombiano llega con ventaja en los últimos partidos.

→ ¡A corazón abierto! Joy Huerta confirma que ‘Jesse & Joy’ continuará pese a la salida de su hermano : Entre lágrimas, la cantante habló por primera vez sobre la decisión de Jesse y confirmó que mantendrá en pie los compromisos del dueto.

→ Elmer Mendoza crea a una mujer que resiste la violencia y la política en ‘La sirena y el jubilado’ : La nueva novela del escritor sinaloense empareja a una candidata a diputada, sobreviviente de un intento de asesinato político y feminicida, con un viejo guardia de museo.

ESPECIALES

→ SEMANARIO | Las banquetas, un peligro para los peatones en Saltillo : No es broma, pero el medio de transporte más inseguro que hay en Saltillo son las suelas de los zapatos, lo que es reflejo de la falta de inversión y del deterioro de las banquetas de la ciudad, pues muchas de ellas se han convertido en una competencia de obstáculos que ha provocado siniestros como los que sufrieron Elsa, Juan y Luis Gerardo.