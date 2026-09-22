Higinio Martínez califica de graves las declaraciones de Trump en la ONU: ‘no es cierto lo que dice’

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    Higinio Martínez califica de graves las declaraciones de Trump en la ONU: ‘no es cierto lo que dice’
    El Presidente del Senado consideró las expresiones de Trump como una acusación grave. AP

El presidente de EU dijo que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles”

CDMX.- Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde afirmó que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles”, son graves, pero no deben preocuparnos porque forman parte del estilo de ese mandatario, sostuvo el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda.

En entrevista de medios, calificó las expresiones de Trump como una acusación grave, particularmente por haber sido pronunciadas ante la ONU. Sin embargo, acotó que los mexicanos estamos acostumbrados a escuchar declaraciones de esta naturaleza.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reporta-inegi-caida-de-la-fecundidad-a-12-por-mujer-BB23666474

“No es lo correcto, no es cierto lo que se dice de México”, subrayó el legislador de Morena, al señalar que en nuestro país existe una lucha permanente contra el crimen organizado y la delincuencia.

CORRESPONDE AL GOBIERNO MEXICANO RESPONDER: MARTÍNEZ

El senador mexiquense consideró que corresponde al gobierno mexicano responder por la vía institucional y anticipó que esperará la intervención del canciller mexicano en Naciones Unidas para conocer la postura oficial antes de determinar si el Senado emitirá algún pronunciamiento.

Además, rechazó interpretar las declaraciones de Trump como una ruptura de la relación bilateral.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/atacan-a-guardia-tamaulipas-en-carretera-victoria-monterrey-aseguran-vehiculos-y-cargadores-OB23662837

Recordó que México y Estados Unidos comparten una frontera que seguirá siendo un elemento de vinculación entre ambos países y sostuvo que los estadunidenses también enfrentan problemas relacionados con la delincuencia y el tráfico de drogas.

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