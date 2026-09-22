Higinio Martínez califica de graves las declaraciones de Trump en la ONU: ‘no es cierto lo que dice’

CDMX.- Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde afirmó que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles”, son graves, pero no deben preocuparnos porque forman parte del estilo de ese mandatario, sostuvo el presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda.

En entrevista de medios, calificó las expresiones de Trump como una acusación grave, particularmente por haber sido pronunciadas ante la ONU. Sin embargo, acotó que los mexicanos estamos acostumbrados a escuchar declaraciones de esta naturaleza.