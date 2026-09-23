Tren Saltillo-Nuevo Laredo, al 10 por ciento de avance; se invertirán 140 mil millones de pesos

El proyecto contempla una vía de aproximadamente 396 kilómetros entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De acuerdo con la información presentada por Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, se prevé una inversión de 140 mil millones de pesos para esta obra.

El Tren Saltillo-Nuevo Laredo registra un avance físico de 10 por ciento, como parte del programa federal para ampliar la red de transporte ferroviario de pasajeros en el centro y norte de México.

La ruta forma parte de un paquete de proyectos ferroviarios que incluye los recorridos Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro y Querétaro-Irapuato. En conjunto, las obras consideradas para el centro y norte del país suman alrededor de 787 kilómetros .

“Tenemos ya en construcción básicamente 50% del proyecto de trenes de centro y norte del país, que son 787 kilómetros en suma”, explicó Lajous.

MENOS TIEMPO ENTRE SALTILLO Y MONTERREY

Uno de los objetivos principales del Tren Saltillo-Nuevo Laredo es reducir los tiempos de traslado entre distintas zonas metropolitanas. Según lo expuesto por el funcionario, el recorrido entre la zona metropolitana de Saltillo y la de Monterrey podría pasar de más de una hora a aproximadamente 30 minutos.

También se contempla una reducción considerable para quienes se trasladen entre Derramadero y Ramos Arizpe. En este caso, el tiempo estimado bajaría de 45 minutos a cerca de 15 minutos.

El proyecto considera además infraestructura especial dentro de Monterrey. Alrededor de 40 kilómetros del trayecto se construirían en viaducto en la zona central de la ciudad, debido a las características urbanas de este sector.

La información oficial señala que la primera etapa contempla una vía de 396 kilómetros y que el proyecto incluye estaciones para prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros.

TRENES A 200 KILÓMETROS POR HORA

Las nuevas rutas ferroviarias utilizarán, de acuerdo con el planteamiento presentado por las autoridades, el derecho de vía existente, aunque las vías destinadas al transporte de pasajeros estarán separadas de aquellas utilizadas para trenes de carga.

La velocidad de diseño de los nuevos servicios estará entre 160 y 200 kilómetros por hora, dependiendo de las características de cada recorrido. Esto permitirá establecer distintos tipos de servicio, desde conexiones regionales dentro de zonas metropolitanas hasta viajes entre ciudades.

El proyecto Saltillo-Nuevo Laredo ha avanzado también en procesos relacionados con la liberación del derecho de vía. En marzo de 2026, la SICT informó sobre un convenio con Coahuila, Saltillo y Ramos Arizpe para facilitar las acciones necesarias para la construcción de vías, patios y terminales.

En febrero de 2026, la dependencia federal reportó que los tramos A.1 y A.2 de la ruta se encontraban en proceso de licitación. Posteriormente, información oficial detalló avances en distintos segmentos de la Zona Metropolitana de Monterrey.

DATOS CURIOSOS DEL TREN SALTILLO-NUEVO LAREDO

· La ruta tendrá una longitud aproximada de 396 kilómetros.

· El proyecto conectará tres estados: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

· La velocidad máxima de diseño contemplada para el proyecto llega a 200 km/h.

· La infraestructura forma parte del objetivo federal de construir una red de aproximadamente 1,600 kilómetros de nuevas rutas ferroviarias de pasajeros.