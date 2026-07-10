¿Nueva batalla? Sindicato de actores de EU se lanza contra la IA de Meta

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    ¿Nueva batalla? Sindicato de actores de EU se lanza contra la IA de Meta
    Reclamo. La organización que representa a miles de actores en Estados Unidos pidió a Meta implementar un sistema de autorización voluntaria antes de utilizar imágenes de los usuarios. FOTO: AP

El sindicato de actores considera insuficientes las medidas de protección implementadas por la compañía y exige un consentimiento previo para el uso de fotografías públicas

En medio de un ambiente de paz, el principal sindicato de actores de Estados Unidos, SAG-AFTRA, criticó el funcionamiento de Muse Image, el nuevo generador de imágenes con inteligencia artificial (IA) de Meta, al considerar “inaceptable” que las fotografías de usuarios de Instagram puedan utilizarse para crear contenido generado por IA sin un consentimiento explícito previo, incluidos los actores y las celebridades.

La organización, que representa a unos 160 mil actores y profesionales de los medios en Estados Unidos, reaccionó al lanzamiento de Muse Image con un mensaje publicado en redes sociales en el que reclamó que Meta adopte un sistema de autorización voluntaria (“opt-in”) para cualquier uso de las imágenes de los usuarios.

“Cualquier cosa que no sea un consentimiento claro y visible para este tipo de usos de las imágenes de los usuarios de Instagram es inaceptable y constituye un enorme error de cálculo sobre el sentir del público respecto de los evidentes peligros y daños inherentes a ese uso”, afirmó el sindicato en un comunicado.

¿QUÉ PASA CON META?

La empresa Meta presentó el martes Muse Image, su primer modelo de generación de imágenes desarrollado por Meta Superintelligence Labs, que permite crear imágenes mediante inteligencia artificial a partir de instrucciones de texto e incorporar fotografías públicas de perfiles de Instagram cuando un usuario menciona una cuenta en sus solicitudes.

La herramienta está disponible de forma gratuita en Meta AI y se está integrando gradualmente en WhatsApp e Instagram, mientras que la compañía prevé extenderla próximamente a Facebook y Messenger.

La empresa sostiene que los usuarios mantienen el control sobre ese uso mediante una opción de configuración que permite impedir que sus fotografías públicas sean reutilizadas para funciones de inteligencia artificial. No obstante, esa protección no está activada de forma predeterminada para las cuentas públicas, por lo que los usuarios deben modificar manualmente sus ajustes si desean excluir su contenido.

LAS CRÍTICAS

El lanzamiento ha generado críticas de organizaciones defensoras de la privacidad y expertos en derechos digitales, quienes consideran que el mecanismo debería requerir una autorización expresa antes de permitir el uso de imágenes públicas para generar contenido con inteligencia artificial, en lugar de obligar a los usuarios a desactivar la función posteriormente.

La controversia surge mientras Meta acelera su estrategia en inteligencia artificial. La compañía también anunció Muse Spark 1.1, una nueva versión de su modelo de razonamiento para asistentes inteligentes, y adelantó que trabaja en Muse Video, un modelo de generación de video con el que busca ampliar sus capacidades de IA generativa.

https://vanguardia.com.mx/show/ariana-grande-abandona-american-horror-story-antes-del-estreno-de-la-temporada-13-DG22060131

Hace apenas unas semanas, SAG-AFTRA ratificó un acuerdo histórico de cuatro años que incluye nuevas reglas para el uso de intérpretes digitales y refuerza las condiciones laborales en la industria. (Con información de EFE y AP)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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