¿Nueva batalla? Sindicato de actores de EU se lanza contra la IA de Meta

En medio de un ambiente de paz, el principal sindicato de actores de Estados Unidos, SAG-AFTRA, criticó el funcionamiento de Muse Image, el nuevo generador de imágenes con inteligencia artificial (IA) de Meta, al considerar “inaceptable” que las fotografías de usuarios de Instagram puedan utilizarse para crear contenido generado por IA sin un consentimiento explícito previo, incluidos los actores y las celebridades.

La organización, que representa a unos 160 mil actores y profesionales de los medios en Estados Unidos, reaccionó al lanzamiento de Muse Image con un mensaje publicado en redes sociales en el que reclamó que Meta adopte un sistema de autorización voluntaria (“opt-in”) para cualquier uso de las imágenes de los usuarios.

“Cualquier cosa que no sea un consentimiento claro y visible para este tipo de usos de las imágenes de los usuarios de Instagram es inaceptable y constituye un enorme error de cálculo sobre el sentir del público respecto de los evidentes peligros y daños inherentes a ese uso”, afirmó el sindicato en un comunicado.