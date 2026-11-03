Demócratas arrebatan a los republicanos la Cámara de Representantes, según proyecciones

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Demócratas arrebatan a los republicanos la Cámara de Representantes, según proyecciones
    Las elecciones de medio mandato de este martes sirven para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y cerca de un tercio del Senado, además de numerosos cargos estatales y locales. AP.

La victoria demócrata abre el camino para que el líder del partido en ese hemiciclo, Hakeem Jeffries, se convierta en el primer presidente afroamericano de este órgano

WASHINGTON.- La oposición demócrata arrebató este martes a los republicanos el control de la Cámara de Representantes, según las proyecciones de las cadenas CNN y NBC News, lo que le permitirá ejercer de contrapeso a la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A partir de los votos escrutados y otras variables, NBC proyecta que los demócratas obtendrán 244 escaños en la Cámara Baja, una holgada mayoría por encima de los 218 necesarios para controlar el hemiciclo.

TE PUEDE INTERESAR: Recuerdan en Nueva York con una marcha a los mexicanos muertos bajo custodia de ICE

CNN, que no ofrece una estimación del reparto de escaños, también proyectó una clara victoria de la oposición en esa cámara.

La composición de la Cámara Baja antes de los comicios era de 219 republicanos, 214 demócratas y dos vacantes, por lo que la oposición necesitaba sumar cuatro escaños netos para alcanzar la mayoría.

Entre los distritos que los demócratas habrían arrebatado a los republicanos figuran el 11 de Carolina del Norte, el 8 de Pensilvania, el 7 de Nueva Jersey y el 6 de Kentucky.

Los primeros resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos apuntan a una victoria demócratas en ambas cámaras del Congreso respecto a los comicios de 2024

Estos comicios se han interpretado como un referéndum sobre la gestión de Trump, cuya popularidad se ha visto lastrada por el elevado coste de la vida, el precio de la gasolina y los efectos de la guerra de Irán y de los aranceles.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Voto
Economía

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
true

Trump: Es hoy un día crucial para EU, México y el mundo
true

El peor Trump para Sheinbaum

El descanso por la Revolución Mexicana se recorrerá al lunes 16 de noviembre, lo que permitirá un fin de semana largo.

Puente de noviembre 2026: esta es la fecha oficial del descanso y quiénes tendrán días libres
La Megaofrenda de Día de Muertos instalada en el Zócalo capitalino destaca una Catrina de 33.411 metros de altura, reconocida por Guinness World Records como la más alta del mundo.

Extienden fecha para visitar la Catrina Monumental del Zócalo en CDMX
La defensa de la exconductora presentó un recurso ante una corte federal de Florida para cuestionar la legalidad de su detención por el ICE.

Habeas corpus: cómo funciona el recurso legal que solicitó Inés Gómez Mont
En ‘Ventaneando’ no habían mencionado nada sobre la detención de su exconductora Inés Gómez Mont... hasta hoy.

“TV Azteca nada tiene que ver”: Ventaneando aborda el caso Inés Gómez Mont, tras detención en EU
Raphinha marcó dos goles en el triunfo del Barcelona sobre Aston Villa, durante una cuarta jornada de la Champions League que registró goleadas y remontadas.

Champions League: Barcelona y PSG golean, United remonta y Bayern vence al Atlético
Kylian Mbappé buscará mantener el paso perfecto del Real Madrid en su visita al AEK Atenas, uno de los enfrentamientos destacados de la cuarta jornada de Champions League.

Champions League: Real Madrid, Liverpool, City y Arsenal afrontan visitas clave en la Jornada 4