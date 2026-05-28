Departamento de Justicia de EU abre investigación sobre columnista que acusó de abuso a Trump

La persona que confirmó la existencia de la investigación no estaba autorizada a hablar públicamente sobre una pesquisa en curso y habló bajo condición de anonimato. La investigación por perjurio está a cargo de la fiscalía federal de Chicago, y el secretario de Justicia interino Todd Blanche no ha tenido ninguna participación debido a su trabajo previo como abogado personal de Trump, indicó la persona.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación para determinar si E. Jean Carroll , la veterana columnista de consejos que afirmó que Donald Trump la agredió sexualmente en una tienda departamental de Nueva York hace 30 años, mintió durante el curso del litigio civil contra el presidente republicano, según una persona familiarizada con el asunto.

Hasta el jueves, los abogados de Carroll no habían respondido a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

Se trata de la más reciente de una serie de investigaciones que el Departamento de Justicia del gobierno de Trump ha abierto contra personas que el presidente percibe como adversarias. Las acciones, incluida la obtención el mes pasado de una acusación formal contra el exdirector del FBI James Comey, han generado alarma entre demócratas y exfuncionarios, quienes advierten que una institución destinada a tomar decisiones de enjuiciamiento de manera independiente de la Casa Blanca está siendo convertida en arma.

Carroll relató que un encuentro casual y de coqueteo con Trump en 1996 en la tienda Bergdorf Goodman de la Quinta Avenida de Manhattan terminó de forma violenta. Afirmó que Trump la estrelló contra la pared de un probador, le bajó las medias y abusó de ella. El mandatario ha calificado las acusaciones de “una estafa inventada” y ha atacado sus motivaciones, al sostener que obedecían a razones políticas o que surgieron del deseo de promocionar el libro de memorias de la columnista.

Un jurado determinó en 2023 que Trump era responsable de abusar sexualmente de Carroll y le otorgó una indemnización de 5 millones de dólares. Al año siguiente, otro jurado concedió a Carroll 83.3 millones de dólares en un caso de difamación relacionado con los ataques de Trump contra ella en redes sociales.

El Departamento de Justicia examina una declaración que Carroll hizo durante el litigio civil en la que afirmó que nadie más pagaba sus honorarios legales. Posteriormente se hizo público que una organización con sede en Chicago, respaldada por Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, había ayudado a financiar el caso de Carroll. Los abogados de Trump en el caso civil la acusaron de ocultar esa información, lo que —según ellos— ponía en duda si el caso tenía motivaciones políticas.