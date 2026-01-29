Deportan de Estados Unidos a empresario mexicano, vinculado con el crimen organizado
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Federico ‘N’, presuntamente presidente y fundador de una empresa de construcción, fue detenido en Houston por ICE
El 29 de enero, desde sus cuentas oficiales, la dependencia de aduanas de los Estados Unidos, informó la detención de un empresario mexicano, presuntamente, vinculado al crimen organizado.
En el comunicado por la plataforma de X, las autoridades estadounidenses reportaron que el empresario fue detenido en Houston, Texas. Detallaron que dicha persona, identificada como Federico ‘N’, está denunciada por fraude, extorsión y transacciones ilícitas.
‘Lo entregaremos ante las autoridades mexicanas para que responda por sus presuntos delitos. Estados Unidos no es un refugio seguro para quienes huyen de la justicia’ aseveró el comunicado de Aduanas de los Estados Unidos.
TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia que desde hoy comenzarán a reabrir las conexiones aéreas con Venezuela
En el comunicado, la dependencia de seguridad migratoria aseveró, con una frase del presidente Trump, que los Estados Unidos ya no es refugio de delincuentes extranjeros.