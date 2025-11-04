Deportan de Estados Unidos a policía presuntamente implicado en el caso de los 43 de Ayotzinapa

    Deportan de Estados Unidos a policía presuntamente implicado en el caso de los 43 de Ayotzinapa

La deportación controlada ocurrirá el 5 de noviembre a las 10:00 AM, tras haber sido arrestado el 12 de mayo

El 4 de noviembre se reportó que las autoridades de los Estados Unidos deportarán el 5 de noviembre a Juan Alberto Carbajal Montes, presunto responsable de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, a México.

Se ha denunciado que Carbajal Montes, supuestamente, es uno de los 24 policías involucrados en el operativo de Iguala, Guerrero, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, el 26 de septiembre del 2014.

El presunto implicado fue arrestado el 12 de mayo del 2025, en los Estados Unidos; efectivos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), en la ciudad de Atlanta, Georgia. El arresto fue llevado a cabo por elementos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals), Operaciones de Ejecución y Remoción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ERO) y de la Oficina del Alguacil de Banks.

La solicitud de arresto se aseveró por la Interpol, pedido del gobierno de México. Tras su arribo, a las 10:00 horas al aeropuerto de Toluca, será trasladado Centro Federal de Detenciones (CEFERSO).

