Desconcierta a los aliados de la OTAN, el giro de Trump sobre movimientos de tropas de EU en Europa

SUECIA- Aliados de la OTAN, desconcertados por giro de Trump sobre movimientos de tropas de EEUU en Europa Aliados de la OTAN y autoridades de Defensa manifestaron su desconcierto el viernes ante el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que enviará 5 mil soldados estadounidenses a Polonia apenas unas semanas después de haber ordenado la retirada del mismo número de efectivos de Europa.

El aparente cambio de opinión se produjo tras semanas de declaraciones de Trump y de su gobierno acerca de reducir, y no aumentar, la presencia militar estadounidense en el continente. La orden inicial de Trump desencadenó una oleada de actividad entre los comandantes militares y dejó a los aliados, que ya dudaban del compromiso de Washington con la seguridad europea, preguntándose qué fuerzas podrían tener que aportar para cubrir el flanco oriental de la OTAN con Rusia y Ucrania. A principios de mes, el gobierno de Trump dijo que reduciría sus efectivos en Europa en alrededor de 5 mil, y funcionarios estadounidenses confirmaron entonces que unos 4 mil militares ya no se desplegarían en Polonia desde Alemania. También se suspendió el despliegue en Alemania de personal estadounidense entrenado para disparar misiles de largo alcance. Pero el jueves, en una publicación en Truth Social, Trump dijo que enviará “5 mil tropas adicionales a Polonia”, citando sus fuertes vínculos con el presidente polaco, Karol Nawrocki, a quien respaldó en las elecciones del año pasado. “Es realmente confuso, y no siempre es fácil de entender”, afirmó el viernes la ministra de Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, ante reporteros en una reunión que organizó con sus homólogos de la OTAN, entre ellos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Ministros de Holanda y Noruega se mostraron serenos ante la reciente medida de Trump, igual que la ministra de Exteriores de Letonia, Baiba Braže, que indicó que los aliados sabían que “se estaba reconsiderando la postura (sobre las tropas) y ahora no hay cambio de postura. Por ahora”. Funcionarios de defensa estadounidenses también estaban confundidos. “Acabamos de pasar casi dos semanas reaccionando al primer anuncio. Tampoco sabemos qué significa esto”, afirmó uno de dos funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos militares delicados. Pero Rubio dijo que los aliados de Washington entienden que los cambios en la presencia de tropas estadounidenses en Europa se producirán a medida que el gobierno de Trump reevalúe sus necesidades de fuerzas. “Creo que hay un amplio reconocimiento de que, en el futuro, habrá menos tropas estadounidenses en Europa de las que ha habido históricamente por diversas razones”, afirmó. RETIRADA DE EU SE PRODUCE TRAS FUERTES CRÍTICAS DE ALEMANIA La reciente sorpresa se produjo a pesar de la promesa de Estados Unidos de coordinar los despliegues de tropas, que el máximo responsable militar de la OTAN, el teniente general estadounidense Alex Grynkewich, repitió el miércoles.

El anuncio inicial de Trump acerca de la retirada de efectivos se produjo tras el enfado por las declaraciones del canciller de Alemania, Friedrich Merz, que dijo que Estados Unidos estaba siendo “humillado” por el gobierno iraní y criticó lo que calificó como una falta de estrategia en esa guerra. Luego, Trump dijo a reporteros que Washington recortaría más que esos 5 mil y anunció nuevos aranceles a los autos europeos. Alemania es el mayor productor de vehículos del continente.

Rubio insistió en que la decisión de Trump “no es algo punitivo. Es simplemente algo que está en curso”. COMPROMISO DE MANTENER AL MENOS 76 MIL TROPAS EN EUROPA Estados Unidos tiene alrededor de 80 mil soldados estacionados en Europa. El Pentágono está obligado a mantener al menos 76 mil efectivos y equipos importantes en el continente, a menos que se consulte a los aliados de la OTAN y se determine que una retirada de ese tipo responde a los intereses de Washington. La retirada de 5 mil soldados podría hacer que las cifras bajasen de ese límite. Pero la reciente publicación de Trump sugiere que el número de militares en Europa no cambiará. El ministro polaco de Exteriores, Radek Sikorski, celebró la decisión de enviar más fuerzas a su país y afirmó que garantiza que “la presencia de tropas estadounidenses en Polonia se mantendrá más o menos en los niveles anteriores”. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también acogió con satisfacción la medida. El jueves, antes de que Trump volviera a recurrir a Truth Social, Rutte había subrayado que era importante que Europa se ocupara de su propia seguridad. “Tenemos un proceso establecido. Esto es un asunto normal”, comentó a periodistas. Mientras tanto, en la sede de la OTAN en Bruselas, funcionarios estadounidenses informaron a los aliados sobre los objetivos del Pentágono para sus compromisos con el Modelo de Fuerzas de la OTAN, que implica la planificación de contingencias para la defensa de Europa en caso de graves preocupaciones de seguridad. Muchos esperaban que se produjera una nueva reducción de las fuerzas estadounidenses. A la pregunta de si se anunciaron recortes, Rutte respondió: “Me temo que es mucho más complicado que eso”. Señaló que el procedimiento “es altamente clasificado” y declinó dar detalles. Rubio restó importancia a las preocupaciones sobre un cambio en los niveles de fuerzas estadounidenses en Europa, diciendo: “Cada país tiene que reevaluar constantemente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus compromisos en todo el mundo y cómo estructurar adecuadamente eso”.

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