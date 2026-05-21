Trump planea limitar los recursos militares estadounidenses destinados a los aliados de la OTAN en Europa

En el marco de lo que se conoce como el Modelo de Fuerzas de la OTAN, los países miembros de la alianza identifican un conjunto de fuerzas disponibles que podrían activarse durante un conflicto o cualquier otra crisis importante, como un ataque militar contra un miembro de la OTAN.

La administración Trump planea comunicar esta semana a sus aliados de la OTAN que reducirá el conjunto de capacidades militares que Estados Unidos tendría disponibles para ayudar a las naciones europeas de la alianza en caso de una crisis importante, según tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Si bien la composición exacta de esas fuerzas en tiempos de guerra es un secreto celosamente guardado, el Pentágono ha decidido reducir significativamente su compromiso, según las fuentes, que solicitaron el anonimato para hablar con franqueza sobre los planes.

El presidente Trump ha dejado claro que espera que los países europeos asuman la responsabilidad principal de la seguridad del continente, en sustitución de Estados Unidos.

El mensaje enviado a los aliados esta semana es una señal concreta de que esa política se está implementando.

Varios detalles no estaban claros, como por ejemplo la rapidez con la que el Pentágono planea transferir las responsabilidades de la gestión de crisis a los aliados europeos.

Sin embargo, las fuentes indicaron que el Pentágono planea anunciar su intención de reducir su compromiso en una reunión de jefes de política de defensa que se celebrará el viernes en Bruselas.

Elbridge Colby, jefe de política del Pentágono, ha declarado públicamente que Estados Unidos seguirá utilizando sus armas nucleares para proteger a los miembros de la OTAN, incluso cuando los aliados europeos tomen la delantera en el uso de fuerzas convencionales.

Según las fuentes, es probable que Estados Unidos esté representado por Alex Velez-Green, un asesor clave de Colby.

Según una de las fuentes, la modificación del modelo de fuerzas de la OTAN se ha convertido en una prioridad clave para el equipo de Colby de cara a la próxima cumbre de líderes de la OTAN, que tendrá lugar en Turquía en julio.

En declaraciones a la prensa en Bruselas, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que no tenía permitido revelar el próximo anuncio de Estados Unidos, pero que la medida era “previsible”, ya que la alianza busca “poner fin a la excesiva dependencia... de un solo aliado” para su defensa.

“Era de esperar, creo que es justo que suceda”, dijo Rutte.

El Pentágono no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Alianza bajo presión

La alianza de la OTAN está sometida a una presión sin precedentes, y algunos países europeos temen que Washington pueda retirarse definitivamente.

Un ajuste importante en las fuerzas que Estados Unidos pondría a disposición en tiempos de guerra no hará sino intensificar esas preocupaciones.

En las últimas semanas, la administración Trump ha anunciado planes para reducir en unos 5.000 el número de soldados estadounidenses en Europa, incluyendo la decisión de cancelar el despliegue de una brigada del Ejército en Polonia , una decisión sorpresiva que fue duramente criticada por los legisladores estadounidenses.

Una de las fuentes y otra fuente familiarizada con el asunto dijeron que los asesores en el Capitolio estaban al tanto de los planes del Pentágono para reducir sus compromisos bajo el Modelo de Fuerzas de la OTAN y les preocupaban.

Sin embargo, un diplomático de alto rango de la OTAN afirmó que seguían creyendo que existía un entendimiento de que Estados Unidos acudiría en ayuda de Europa si esta se encontraba en apuros.

Trump y muchos de sus asesores han criticado duramente a los aliados europeos por no gastar lo suficiente en sus fuerzas armadas y depender de Estados Unidos para la defensa convencional, y señalan que Estados Unidos todavía tiene decenas de miles de soldados en Europa.

La ambición del presidente de tomar el control de Groenlandia, un territorio danés de ultramar, ha exacerbado aún más las tensiones transatlánticas, al igual que la disputa en curso entre Trump y el canciller alemán Friedrich Merz, quien ha criticado duramente la guerra de Trump contra Irán.

Los aliados europeos suelen replicar que están reforzando rápidamente sus capacidades militares, pero que eso no se puede hacer de la noche a la mañana.