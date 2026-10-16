Descubre Citizen Lab que a través de anuncios en internet espiaron a periodistas de la cadena Al Jazeera

Los investigadores determinaron con “alta confianza” que al menos 45 dispositivos de Al Jazeera fueron atacados e infectados en 2024 y 2025 con tecnología de Candiru, una empresa israelí de espionaje informático.

El centro canadiense, especializado en el análisis del espionaje digital, la vigilancia gubernamental y las amenazas tecnológicas, aseguró que es la primera confirmación técnica de ataques con programas espía mercenarios distribuidos mediante anuncios digitales y ejecutados sin intervención del usuario, una técnica conocida como ‘zero-click’.

TORONTO- La publicidad digital fue utilizada para infectar con programas espía dispositivos de periodistas de la cadena Al Jazeera sin necesidad de que sus propietarios pulsaran ningún enlace, según una investigación publicada QEL jueves por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, que también detectó operaciones sospechosas en España.

La operación utilizó la plataforma publicitaria de otra compañía israelí, Discover-Tech, que, según Citizen Lab, actuaba como intermediaria entre empresas de espionaje y el sector de la publicidad digital

El sistema, bautizado como “AdFection”, aprovecha las subastas automáticas que determinan qué anuncios aparecen en páginas web y aplicaciones.

Cuando Discover-Tech consigue colocar un anuncio, recopila información del dispositivo, como su dirección IP e identificadores publicitarios. Si el usuario es seleccionado como objetivo, puede enviar código malicioso que se ejecuta automáticamente.

”Es una especie de pesadilla porque demuestra que los dispositivos pueden ser infectados por empresas de programas espía simplemente al visualizar un anuncio en una página web o aplicación, silenciosamente”, declaró al periódico canadiense The Globe and Mail Wolfie Christl, coautor del estudio.

Citizen Lab analizó unos 4 mil millones de registros de pujas publicitarias y descubrió anuncios de Discover-Tech en casi 200.000 páginas web y aplicaciones, incluso en redes de la OTAN, Naciones Unidas, instituciones europeas y organismos militares.

La investigación también identificó anuncios en redes gubernamentales de Brasil, México y Uruguay, entre otros países, aunque advirtió que su aparición no demuestra que esos sistemas fueran infectados.

Paralelamente, la empresa de ciberseguridad estadounidense Confiant, especializada en detectar y bloquear publicidad digital maliciosa, descubrió operaciones publicitarias vinculadas a Candiru en nueve países, entre ellos España y México.

Confiant calcula que Discover-Tech distribuía unos diez millones de anuncios diarios y detectó una actividad especialmente intensa en la península Ibérica y el Estrecho de Gibraltar.

”La publicidad digital está rota. Y su funcionamiento actual constituye una amenaza para los Estados, el sector privado, la sociedad civil y todos los demás”, advirtió Christl.

Tras la investigación, Citizen Lab certificó que Google y la asociación publicitaria IAB Europe retiraron a Discover-Tech de sus listas de proveedores autorizados a principios de octubre.