Escuela de Periodismo de Columbia anuncia a los ganadores de los Premios Maria Moors Cabot 2026

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en la Universidad de Columbia el próximo jueves 8 de octubre. Cada uno de los ganadores de la Medalla de Oro recibirá el galardón y un estímulo de 5 mil dólares.

La Escuela de Periodismo de Columbia dio a conocer a los galardonados de los Premios Maria Moors Cabot 2026, distinción internacional que reconoce la excelencia en la cobertura periodística sobre las Américas y la promoción del entendimiento interamericano. En esta edición, el jurado otorgó cuatro Medallas de Oro y tres Citaciones Especiales a comunicadores y líderes de medios por sus trayectorias en la defensa de la verdad y la libertad de prensa.

GANADORES MEDALLA DE ORO 2026

El jurado del Premio Cabot, presidido por Rosental Alves, seleccionó a cuatro periodistas por el impacto de sus investigaciones, valentía y rigor en el trabajo de campo:

Daniel Coronell (Colombia y Estados Unidos): Con cuatro décadas de trayectoria en investigación, ha ejercido como reportero, columnista y director en medios como Noticias Uno, Semana, Univision, Cambio, Los Danieles, Caracol Radio y W Radio. Sus reportajes sobre corrupción, violaciones a los derechos humanos y abuso de poder derivaron en la destitución o encarcelamiento de altos funcionarios colombianos. Perseguido y amenazado de muerte, continuó su ejercicio periodístico desde el exilio.

Leila Guerriero (Argentina): Autora y cronista de referencia en el periodismo narrativo hispanohablante. A través de sus perfiles y crónicas publicadas en diversos continentes —como El rastro en los huesos o su libro La llamada— aborda realidades vinculadas a la memoria histórica, la dictadura y la desigualdad. Como editora de antologías y formadora de cronistas desde 2002, ha impulsado la expansión del periodismo de largo aliento.

Kate Linthicum (Estados Unidos): Corresponsal de Los Angeles Times, galardonada por sus coberturas sobre grandes dinámicas regionales en América Latina, incluyendo el auge del populismo, el crimen organizado y la erosión de la libertad de prensa. Sus reportajes conectan problemáticas globales con el impacto en vidas locales, abordando temas de migración, el tráfico de armas, la sequía y la cultura popular.

Luz Mely Reyes (Venezuela): Cofundadora del medio digital Efecto Cocuyo en 2015. Es reconocida por su cobertura sobre el chavismo, las implicaciones de la crisis política en la vida cotidiana y la migración venezolana. Tras documentar las restricciones a la libertad de expresión en su ensayo Te tienes que ir, fue forzada al exilio en 2023 debido a amenazas en su contra.

Reconocimientos mediante Citación Especial

Además de los medallistas de oro, el comité otorgó tres Citaciones Especiales:

Jan Martínez Ahrens (El País, España): Director del diario, distinguido por su trayectoria en la cobertura de violencia e impunidad en América Latina —como el caso Ayotzinapa o el asesinato de Berta Cáceres— y por impulsar la expansión continental del periódico con redacciones locales en México, Colombia, Chile y Estados Unidos.

David Brooks (La Jornada, México y Estados Unidos): Corresponsal y jefe de la oficina en EE. UU. desde 1992, así como autor de la columna American Curios. Se le reconoce por brindar contexto a la relación binacional y retratar a la comunidad migrante como actor clave del desarrollo social y económico.