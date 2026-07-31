Escuela de Periodismo de Columbia anuncia a los ganadores de los Premios Maria Moors Cabot 2026
El jurado internacional distingue la excelencia periodística de cuatro reporteros del continente y entrega reconocimientos especiales a Jan Martínez Ahrens, David Brooks y Ricardo Trotti
La Escuela de Periodismo de Columbia dio a conocer a los galardonados de los Premios Maria Moors Cabot 2026, distinción internacional que reconoce la excelencia en la cobertura periodística sobre las Américas y la promoción del entendimiento interamericano. En esta edición, el jurado otorgó cuatro Medallas de Oro y tres Citaciones Especiales a comunicadores y líderes de medios por sus trayectorias en la defensa de la verdad y la libertad de prensa.
La ceremonia de premiación se llevará a cabo en la Universidad de Columbia el próximo jueves 8 de octubre. Cada uno de los ganadores de la Medalla de Oro recibirá el galardón y un estímulo de 5 mil dólares.
GANADORES MEDALLA DE ORO 2026
El jurado del Premio Cabot, presidido por Rosental Alves, seleccionó a cuatro periodistas por el impacto de sus investigaciones, valentía y rigor en el trabajo de campo:
Daniel Coronell (Colombia y Estados Unidos): Con cuatro décadas de trayectoria en investigación, ha ejercido como reportero, columnista y director en medios como Noticias Uno, Semana, Univision, Cambio, Los Danieles, Caracol Radio y W Radio. Sus reportajes sobre corrupción, violaciones a los derechos humanos y abuso de poder derivaron en la destitución o encarcelamiento de altos funcionarios colombianos. Perseguido y amenazado de muerte, continuó su ejercicio periodístico desde el exilio.
Leila Guerriero (Argentina): Autora y cronista de referencia en el periodismo narrativo hispanohablante. A través de sus perfiles y crónicas publicadas en diversos continentes —como El rastro en los huesos o su libro La llamada— aborda realidades vinculadas a la memoria histórica, la dictadura y la desigualdad. Como editora de antologías y formadora de cronistas desde 2002, ha impulsado la expansión del periodismo de largo aliento.
Kate Linthicum (Estados Unidos): Corresponsal de Los Angeles Times, galardonada por sus coberturas sobre grandes dinámicas regionales en América Latina, incluyendo el auge del populismo, el crimen organizado y la erosión de la libertad de prensa. Sus reportajes conectan problemáticas globales con el impacto en vidas locales, abordando temas de migración, el tráfico de armas, la sequía y la cultura popular.
Luz Mely Reyes (Venezuela): Cofundadora del medio digital Efecto Cocuyo en 2015. Es reconocida por su cobertura sobre el chavismo, las implicaciones de la crisis política en la vida cotidiana y la migración venezolana. Tras documentar las restricciones a la libertad de expresión en su ensayo Te tienes que ir, fue forzada al exilio en 2023 debido a amenazas en su contra.
Reconocimientos mediante Citación Especial
Además de los medallistas de oro, el comité otorgó tres Citaciones Especiales:
Jan Martínez Ahrens (El País, España): Director del diario, distinguido por su trayectoria en la cobertura de violencia e impunidad en América Latina —como el caso Ayotzinapa o el asesinato de Berta Cáceres— y por impulsar la expansión continental del periódico con redacciones locales en México, Colombia, Chile y Estados Unidos.
David Brooks (La Jornada, México y Estados Unidos): Corresponsal y jefe de la oficina en EE. UU. desde 1992, así como autor de la columna American Curios. Se le reconoce por brindar contexto a la relación binacional y retratar a la comunidad migrante como actor clave del desarrollo social y económico.
Ricardo Trotti (SIP, Estados Unidos/Argentina): Exdirector ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), donde laboró por 31 años. Se le distingue por su liderazgo en el Proyecto Impunidad, el cual investigó crímenes contra periodistas y derivó en la presentación de 29 casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
¿CÓMO EMPEZÓ EL RECONOCIMIENTO?
Fundados en 1938 por Godfrey Lowell Cabot en memoria de su esposa, los Premios Maria Moors Cabot constituyen el galardón internacional de periodismo más antiguo del mundo. El jurado de la edición 2026 estuvo integrado por especialistas y académicos de la región, entre ellos Rosental Alves, Hugo Alconada Mon, Carlos Fernando Chamorro, Angela Kocherga, Marjorie Miller, Elena Cabral, Boris Muñoz, Ginger Thompson, Adriana Zehbrauskas, Diana Enríquez y Abi Wright.
(Con información oficial de la Escuela de Periodismo de Columbia)