‘El Mencho’ sabía, pero ‘El R1’ fue quien mandó matar a Manzo: García Harfuch

El funcionario explicó que la captura de Ramón Ángel “N” , conocido como ”El R1” , representa un avance importante en la investigación, ya que las autoridades lo identifican como el presunto autor intelectual del homicidio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 .

Las investigaciones sobre el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo , continúan avanzando y este viernes el Gobierno de México dio a conocer nuevos elementos relacionados con el caso. Durante La Mañanera del Pueblo , el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) , Omar García Harfuch , presentó información derivada de las indagatorias.

El caso de Carlos Manzo tuvo un fuerte impacto nacional debido a que el entonces alcalde era reconocido por denunciar públicamente la presencia de grupos delictivos en Uruapan, Michoacán , una postura que lo convirtió en una figura ampliamente conocida.

EL GOBIERNO SEÑALA A ‘EL R1’ COMO AUTOR INTELECTUAL

Durante su intervención, García Harfuch indicó que las investigaciones ubican a ”El R1” como el responsable de ordenar el asesinato del exfuncionario, además de identificarlo como presunto líder de una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El secretario precisó que los avances de la investigación incluyen declaraciones de testigos y el análisis de comunicaciones intervenidas legalmente, elementos que permitieron reconstruir parte de la planeación del crimen.

Al responder sobre el nivel de participación de otros líderes de la organización criminal, el funcionario declaró: “Hay indicios de que, no tenemos total seguridad, Nemesio Oseguera [quien era líder del Cártel Jalisco Nueva Generación] tuvo conocimiento de este crimen, que era de más alta jerarquía que ‘El R1’”.

INDICIOS APUNTAN A QUE ‘EL MENCHO’ TENÍA CONOCIMIENTO

El titular de la SSPC aclaró que, hasta este momento, las investigaciones no concluyen que Nemesio Oseguera Cervantes, alias ”El Mencho”, haya ordenado directamente el homicidio.

Explicó que la información disponible proviene de dos testimonios y de intervenciones telefónicas autorizadas por un juez, las cuales apuntan a que el líder del grupo criminal tenía conocimiento del ataque, aunque no existen elementos para atribuirle la orden.

”Según dos testimonios y por intervenciones a llamadas telefónicas autorizadas por un juez es de que tenía conocimiento del homicidio, no de que lo ordenó”, puntualizó el secretario.

LAS DENUNCIAS DE MANZO, POSIBLE MÓVIL DEL CRIMEN

Las autoridades federales también dieron a conocer la posible motivación detrás del asesinato del exalcalde. De acuerdo con las declaraciones recabadas durante la investigación, integrantes del grupo criminal interpretaron las acciones y denuncias públicas de Carlos Manzo como una confrontación directa.

Sobre este punto, García Harfuch fue enfático al diferenciar el conocimiento del caso y la autoría intelectual del crimen.

”Quien lo ordenó fue El R1”. Añadió que el motivo, según los testimonios, sería que tomaron las denuncias de Manzo “como una provocación”.

Las investigaciones continúan bajo la conducción de las autoridades federales, mientras el proceso judicial contra los presuntos responsables avanza conforme a las etapas previstas por la ley.