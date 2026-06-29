Terremoto en Venezuela: Padre e hijo son encontrados con vida entre los escombros tras cuatro días

El hallazgo de supervivientes en Caraballeda fue realizado por equipos de rescate franceses y estadounidenses casi cuatro días después de que dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran la zona, destruyendo por completo cerca de 200 edificios.

Un hombre y su hijo adolescente fueron encontrados con vida bajo los escombros en Venezuela el domingo, en una localidad situada a unos 40 km al norte de la capital, Caracas , según informaron periodistas de la AFP, mientras que el número de muertos por los dos terremotos de la semana pasada superó los 1.450.

La presidenta interina Delcy Rodríguez elogió a los rescatistas por seguir sacando supervivientes de entre los escombros. «Hoy hemos rescatado a personas que siguen con vida, por lo que estos esfuerzos no se suspenderán», declaró. «Siempre mantenemos la esperanza».

El rescate ofreció un rayo de esperanza en medio de una tragedia que ha sacudido a un país ya sumido en una crisis económica, pero decenas de miles de personas siguen desaparecidas y el plazo crítico de 72 horas para rescatar a las víctimas atrapadas tras un desastre natural ya ha expirado.

Tras uno de los terremotos más devastadores de América Latina, se informó que millones de personas más carecían de saneamiento y otras necesidades básicas.

Equipos de rescate de Estados Unidos, México y otros países se apresuraron a salvar a la gente mientras los residentes desesperados excavaban a mano en busca de familiares atrapados entre las capas compactadas y los escombros de los apartamentos derrumbados.

Unos 774 edificios resultaron gravemente dañados por los dos sismos que sacudieron la región el miércoles por la noche, informó el domingo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Ese mismo día, Rodríguez reportó 1.450 fallecidos —cifra que se espera aumente— y 3.150 heridos.

Mientras las labores de rescate continuaban a buen ritmo, se produjeron saqueos en La Guaira, ciudad portuaria cercana al principal aeropuerto internacional del país. Gran parte de la ciudad quedó reducida a escombros tras el desastre del miércoles. Farmacias, supermercados y otros negocios fueron saqueados, según relataron los residentes, algunos de los cuales se quejaron de la lentitud y la escasez de la ayuda recibida por parte de las autoridades tras el terremoto.

El Comando Sur de Estados Unidos informó el domingo que helicópteros estadounidenses transportaron ayuda y que otros 230 militares estadounidenses estaban llegando para ayudar a ampliar la capacidad del aeropuerto y reabrir un puerto marítimo clave para impulsar las labores de socorro.

Estados Unidos, que detuvo al expresidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar en Caracas en enero, ya había enviado un equipo de respuesta ante desastres compuesto por 250 personas.

Pero las perspectivas de rescatar a más supervivientes han disminuido.

Un rescatista salvadoreño, que prefirió no dar su nombre, dijo: “A estas alturas, probablemente sean cadáveres. Gracias a Dios, tal vez podamos encontrar personas con vida”.

La exasperación ha llegado a su punto álgido en algunas localidades donde los residentes afirman que las autoridades no han hecho lo suficiente para rescatar a las víctimas del terremoto. «El país los necesita. Dejen las armas», gritó un hombre a los soldados en la zona de Tanaguarena, en el estado de La Guaira, uno de los más afectados, instándolos a que en su lugar usaran picos y palas.

Ante la indignación pública por la respuesta de los funcionarios locales, el presidente Rodríguez agradeció a otros países la gran cantidad de ayuda recibida.

Veinticuatro naciones han enviado 521 toneladas de suministros, 86 unidades con perros entrenados para localizar a personas atrapadas bajo los escombros y más de 2.700 efectivos de búsqueda y rescate, dijo.

La agencia de migración de la ONU afirmó que hasta 6,76 millones de personas podrían verse afectadas por los desastres y que necesitarían refugio, agua, saneamiento, atención médica y artículos de primera necesidad.

Los peores terremotos que ha azotado Venezuela en más de un siglo se producen tras más de una década de colapso económico en este país rico en petróleo. La crisis ha dejado al descubierto hospitales y servicios públicos, obligando a millones de personas a abandonar el país.

La ONU ha estimado el coste de las reparaciones materiales en 6.700 millones de dólares, lo que equivale al seis por ciento del PIB de Venezuela.

El domingo, la figura de la oposición venezolana María Corina Machado, que se encuentra en el exilio, anunció que regresaría “muy pronto” a su país.

“Ha llegado el momento”, declaró a la cadena estadounidense Fox News. “Necesitamos estar juntos, abrazarnos, llorar y lamentarnos juntos, pero también darnos fuerza mutuamente en estos momentos difíciles”.