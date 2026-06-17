Después de 3 meses, Irán y Estados Unidos firman acuerdo de paz

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    Después de 3 meses, Irán y Estados Unidos firman acuerdo de paz
    Estados Unidos e Irán firman acuerdo de paz Vanguardia

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron un bombardeo a Irán, el cual derivó en la muerte del líder supremo iraní y en el inicio de la guerra

El 17 de junio se reportó que los Estados Unidos e Irán, después de tres meses y medio de conflicto bélico, han firmado el acuerdo de paz. Las negociaciones entre ambos países iniciaron el 12 de abril del 2026 y fueron gestionadas por Pakistán.

El documento entró en vigor de manera directa después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder supremo de Irán, Mochtabá Jameneí, firmaran el memorando digital.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/revelan-acuerdo-entre-iran-y-eu-para-alto-el-fuego-reapertura-de-ormuz-y-levantamiento-parcial-de-sanciones-CC21454215

El acuerdo fue firmado por Donald Trump desde la cumbre del G-7, en el Palacio de Versalles, Francia, en compañía del presidente francés, Emmanuel Macron. Previamente, se había estimado que la ceremonia del acuerdo de paz se llevaría a cabo en Suiza, como otro territorio neutral en el conflicto, sin embargo, el mismo gobierno de Irán aseveró que el viaje no sería necesario y que el memorando podría ser firmado de manera digital por los mandatarios.

El texto del memorando de entendimiento de Islamabad quedó finalizado con la firma de los presidentes. Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo’ Esmaïl Baghaï, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán.

Sin embargo, el acuerdo se concentra principalmente en detener hostilidades, como el bloqueo marítimo de los puertos de Irán por los Estados Unidos y el cierre del estrecho de Ormuz por la Guardia Revolucionaria iraní.

Dentro de las condiciones, ambos países se dieron un plazo de dos meses para proseguir con el diseño de un acuerdo definitivo, que abarque el programa nuclear y las sanciones en contra de Irán.

Otro de los puntos principales del acuerdo, el cual ha levantado mayor discusión en los medios internacionales, es la terminación de operaciones militares de Israel en Líbano.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-descontento-en-torno-al-acuerdo-marco-entre-eu-e-iran-crece-en-israel-CF21428039

Por otro lado, el acuerdo logró firmarse en el mismo contexto histórico de la Copa Mundial 2026, donde a la selección de Irán no se le permitió quedarse dentro de los Estados Unidos, una de las sedes, a causa del conflicto entre los países.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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