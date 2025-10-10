Después de la renuncia de Boluarte, México y Colombia cuestionan encarcelamiento del expresidente Castillo

Internacional
/ 10 octubre 2025
    Después de la renuncia de Boluarte, México y Colombia cuestionan encarcelamiento del expresidente Castillo
    Tras darse a conocer la destitución de Dina Boluarte, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro criticaron que el exmandatario peruano Pedro Castillo continúe preso. Fotos: EFE/Paolo Aguilar/Presidencia de México/Mauricio Dueñas Castañeda

Tras darse a conocer la destitución de Dina Boluarte, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro criticaron que el exmandatario peruano Pedro Castillo continúe preso

LIMA- Después de que el Parlamento de Perú destituyera a Dina Boluarte, México y Colombia cuestionaron que el exmandatario peruano Pedro Castillo continúe encarcelado y sin tener una condena.

Mientras que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, hizo un llamado a la excarcelación de Castillo para que tenga acceso a un “juicio justo”, en tanto que su homólogo colombiano , Gustavo Petro, censuró que el expresidente peruano está preso pea pesar de que no tiene condena.

TE PUEDE INTERESAR: Destituyen a presidenta de Perú por alza en criminalidad y asume como interino líder del Congreso

Ambos presidentes procedentes de una corriente izquierdista han estado criticando la situación del exmandatario peruano, quien fue arrestado después de que en diciembre de 2022 fuese destituido y sucedido por Boluarte, que en ese entonces era la vicepresidenta.

El 7 de diciembre Castillo llevó acabo un intento por disolver el Parlamento, sin embargo, el Legislativo contraatacó y decidió quitarlo del cargo imputado de “incapacidad moral”, por lo que fue detenido y aún sigue encarcelado de forma provisional mientras es juzgado acusado de rebelión e investigado por presuntos cargos de corrupción.

Por su parte Sheinbaum durante su mañanera reiteró “en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo” y, consideró, que su destitución fue “un golpe de Estado”.

TE PUEDE INTERESAR: Pide Fiscalía de Perú que Boluarte no salga del país por casos de lavado y corrupción

En agosto pasado, la presidenta mexicana escribió en su cuenta de X que Castillo estaba “injustamente encarcelado” e indicó que la situación del expresidente peruano es “un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”. Estas declaraciones fueron criticadas por el gobierno de Boluarte.

Actualmente, tanto la esposa de Castillo, Lilia Paredes, como sus dos hijos están asilados en México.

Petro escribió en su cuenta de X “la traición se la pagaron con traición” al referirse a la destitución de Boluarte.

Queda un presidente elegido popularmente preso y sin ser condenado. Es la ruptura de la Convención Americana de Derechos Humanos que se debe discutir de nuevo en todas las Américas”, concluyó Petro.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Temas


Destitución
Expresidentes
Prisión

Localizaciones


Lima

Personajes


Pedro Castillo
DINA BOLUARTE
Claudia Sheinbaum

true

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

COMENTARIOS

Selección de los editores
‘La Mera Mera’ es una tarjeta que otorga el gobierno de Coahuila, en manos de Manolo Jiménez, que busca brindar apoyo a las familias de escasos recursos.

¿Habrá nueva etapa de registro para tramitar la tarjeta ‘La Mera Mera’ en Coahuila? Esto se sabe
Morena expulsó al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y enfrentar procesos judiciales por delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena
Esperan que en lo que resta del año siga aumentando el porcentaje de cumplimiento de ciudadanos.

Avanza recaudación por placas a un 53% en Coahuila; supera 2 mil millones de pesos
Lex Ashton ejecutó un ataque armado en el CCH Sur de la UNAM contra uno de sus compañeros, provocándole la muerte, el pasado 22 de septiembre.

Fiscalía de CDMX detiene a Lex Ashton por homicidio en CCH Sur; estaba hospitalizado
Este modelo busca garantizar transparencia, equidad y acceso real a una vivienda digna

Conavi anuncia tercera etapa del registro para la Vivienda del Bienestar 2025: fechas, módulos y requisitos
El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy
LeBron James anunció su participación en una campaña para una marca de coñac y todo mundo pensó que reunió a la prensa para anunciar que se va.

Demanda aficionado a LeBron por causarle daño psicológico al no retirarse del basquetbol
Los críticos, sin embargo, señalan acciones como el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en junio , las reflexiones sobre arrebatarle Groenlandia a Dinamarca y el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra como razones por las que no debería haber sido considerado para el codiciado premio.

¿Por qué Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás?