Después de los recortes del DOGE en EU, el costo humano es claro. Los ahorros, no lo es tanto

WASHINGTON- Thea Price previó que habría cambios en la segunda administración del presidente Donald Trump, pero nunca esperó que su vida quedara sumida en tal desorden. Junto con los otros 300 empleados del Instituto de la Paz de Estados Unidos (USIP, por sus siglas en inglés), Price fue despedida, recontratada y luego despedida de nuevo como parte de la cruzada de Trump para reducir el gobierno federal, un esfuerzo caótico que recortó decenas de miles de empleos y redujo o desmanteló agencias enteras.

Un año después, muchos de los afectados se preguntan si su sufrimiento valió la pena. “Nadie estaba preparado para la destrucción total”, afirmó Price, exgerente de operaciones de programas. “¿Y para qué?”. El Departamento de Eficiencia Gubernamental, (DOGE, por sus siglas en inglés), encabezado por el entonces asesor de Trump, Elon Musk, instigó purgas en agencias federales con la misión declarada de erradicar el fraude, el despilfarro y el abuso. El USIP, una organización independiente sin fines de lucro financiada por el Congreso, se convirtió en un símbolo de la convulsión. Miembros del personal del DOGE entraron al edificio del organismo a principios del año pasado, lo que desató una batalla sobre quién controla el instituto, en cuya sede en Washington Trump colocó su nombre. El golpe para sus trabajadores llegó el 28 de marzo de 2025, cuando fueron despedidos, una decisión que un juez revocó después y que luego otro restableció, un vaivén que aún pesa sobre los exintegrantes del personal. Un año después, el costo del DOGE en la vida de las personas es evidente; lo que realmente se ahorró en el proceso de trastocarlas, no. PERSISTEN DUDAS SOBRE CUÁNTO HA AHORRADO EL DOGE Musk fijó una meta de 2 billones de dólares en ahorros. En el sitio web del DOGE se indica que ha ahorrado alrededor de 215 mil millones de dólares mediante recortes de empleo, cancelaciones de contratos y arrendamientos y ventas de activos, así como la rescisión de subvenciones.

Más de 260 mil trabajadores dejaron el servicio federal debido a iniciativas de la administración de Trump en 2025, según la Oficina de Administración y Presupuesto, lo cual incluye reducciones de personal, jubilaciones anticipadas, renuncias diferidas y una congelación de contrataciones. “Al presidente Trump se le dio un mandato claro para eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso del gobierno federal”, afirmó Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca cuando se le consultó sobre cuánto se ahorró. “En apenas un año, ha logrado avances significativos para hacer que el gobierno federal sea más eficiente y sirva mejor al contribuyente estadounidense”. Organizaciones que han examinado elementos de la operación del DOGE, junto con la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), un organismo de supervisión del Congreso sobre cómo se gastan los dólares de los contribuyentes, no han podido precisar cuánto se ahorró, o se perdió, con los esfuerzos de reforma. Muchas personas cuestionan las cifras de la administración republicana. Dominik Lett, analista presupuestario del Cato Institute, un grupo de analistas de tendencia libertaria, señaló que había errores básicos en las páginas del DOGE donde se registran los ahorros, lo que lo llevó a creer que las cifras eran demasiado altas. Indicó que Cato y otras organizaciones han evitado intentar determinar una cifra debido a la complejidad de las medidas. “Importa a quién están despidiendo. Cómo los están despidiendo, ¿habrá demandas?”, son algunas de las preguntas que se hace Lett. Incluso la cancelación de arrendamientos y contratos no fue tan simple como parece.

Al final, dijo, “no sabemos cuánto ha ahorrado DOGE”. Los recortes fueron grandes, profundos y aleatorios, dice una experta En su análisis de informes de prensa y fuentes públicas, Elaine Kamarck, investigadora de alto nivel del grupo de analistas Brookings Institution, encontró que alrededor de 25 mil personas que fueron despedidas fueron recontratadas porque se consideró que eran esenciales. “Lo que hizo el DOGE fue recortar en forma tan grande, tan profunda y tan aleatoria que cuando llegaron los secretarios del gabinete, y Elon Musk ya no estaba, se dieron cuenta de que tenían que traer de vuelta a algunas de estas personas”, explicó Kamarck. Con base en ello, Kamarck estimó que los ahorros podrían situarse entre 100 mil millones y 200 mil millones de dólares, aunque las cifras finales siguen siendo muy inciertas.