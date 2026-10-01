Detienen a Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia, por narcoterrorismo

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    Detienen a Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia, por narcoterrorismo
    Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia detenido por liderar una organización criminal. X

El Gobierno lo acusa de presuntamente liderar una organización criminal para proteger al crimen organizado en el país.

El jefe de la fiscalía de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido por la policía de ese país tras ser acusado de dirigir una red de corrupción. El Gobierno boliviano informaron que utilizaba su puesto de poder para proteger a grupos dedicados al tráfico de drogas y a otros delitos graves.

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Los delitos por los que se le investiga son tres, según la información difundida por medios internacionales. Mariaca enfrenta cargos por crear una red de corrupción, ayudar al tráfico de drogas y ocultar dinero de procedencia ilícita (lavado de dinero).

La captura se realizó mediante un operativo policial organizado por el Ministerio de Gobierno de Bolivia. En las imágenes difundidas por la agencia de noticias EFE, se observa el momento en que los agentes de seguridad arrestan al funcionario dentro de las oficinas públicas.

LA RED OPERABA DESDE LOS ALTOS PUESTOS DE JUSTICIA

Las investigaciones señalan que la red operaba desde la justicia para encubrir a grupos delictivos a cambio de beneficios. Por ahora, las autoridades no han confirmado si hay más funcionarios involucrados en el caso.

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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE Y HA GENERADO CONTROVERSIA?

Es la autoridad de justicia más alta del país: Mariaca ocupaba el cargo más alto dentro del Ministerio Público boliviano al momento de ser arrestado.

Involucra drogas y corrupción: El Gobierno afirma que usaba su cargo para proteger al narcotráfico y esconder dinero sucio.

Queda en manos de un juez: En las próximas horas se presentará ante las autoridades correspondientes para determinar si continuará detenido mientras se realiza el juicio.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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