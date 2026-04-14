Detienen a una familia en Los Ángeles por vínculos con el cártel de Sinaloa

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Internacional
/ 14 abril 2026
    Detienen a una familia en Los Ángeles por vínculos con el cártel de Sinaloa
    Detienen a familia en Los Ángeles por vínculos con el crimen organizado Vanguardia

Aunque 4 fueron detenidos, se identificó a un quinto vinculado que era el contacto con el cártel en México

El 14 de abril se reportó que 4 personas, integrantes de una sola familia, fueron detenidas en Los Ángeles, California, tras ser vinculadas al crimen organizado.

Las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos detallaron que las 4 personas han sido relacionadas con el cártel de Sinaloa, y se les denuncia por los crímenes de tráfico de fentanilo, drogas y armas de fuego. Tres de los detenidos fueron identificados como migrantes, originarios de México.

La detención fue celebrada, a través de la plataforma de X, por el embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson.

Acciones como esta contra el cártel de Sinaloa reafirman el compromiso de la Administración de POTUS (Donald Trump) para poner fin al flagelo de las drogas sintéticas y frenar el flujo de armas ilegales. También dejan claro que los criminales rendirán cuentas y que no tienen dónde esconderse cuando nuestros países trabajan juntos.’

Medios de información compartieron que los 4 detenidos son: José Luis Salazar Cruz, de 44 años, conocido como ‘El Oso’; José Manuel Salazar, de 22, alias ‘Lil Oso’; Alfonso Salazar, de 46, alias ‘Pirata’; y Jorge Humberto Salazar, de 43 años, conocido como ‘Sharky’.

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Un gran jurado emitió 29 cargos en total a los 4 detenidos por tráfico de drogas y de armas. En su posesión también se registraron ‘armas fantasmas’, las cuales, al no tener número de serie, dificultan la posibilidad de rastrearlas. En caso de ser declarados culpables, serán sentenciados a 10 años de cárcel, de manera mínima, o a una cadena perpetua.

Aunque a cada uno de los involucrados se les imputa el crimen por narcotráfico, a José Luis Salazar Cruz se le definió como el principal en el grupo, ya que se le vinculó a 7 cargos por ser un extranjero indocumentado en posesión de armas de fuego, 7 cargos por distribución de metanfetamina, 4 cargos por distribución de fentanilo, un cargo por tráfico de armas de fuego, un cargo por posesión de un dispositivo destructivo y un cargo por posesión de un rifle de cañón corto no registrado.

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Se investigó que la vía de compra, venta y distribución era a través de la frontera en Tijuana y en Mexicali. Según reportes del Departamento de Justicia, hay un quinto vinculado al tráfico, siendo este José Ángel López Paniagua. Se detalló que el presunto sospechoso era el contacto del cártel de Sinaloa para lograr la distribución de los narcóticos. Hasta el momento, no ha sido detenido por las autoridades de los Estados Unidos, ni de México.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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