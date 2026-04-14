Detienen a una familia en Los Ángeles por vínculos con el cártel de Sinaloa

‘ Acciones como esta contra el cártel de Sinaloa reafirman el compromiso de la Administración de POTUS (Donald Trump) para poner fin al flagelo de las drogas sintéticas y frenar el flujo de armas ilegales. También dejan claro que los criminales rendirán cuentas y que no tienen dónde esconderse cuando nuestros países trabajan juntos .’

La detención fue celebrada, a través de la plataforma de X, por el embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson.

Las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos detallaron que las 4 personas han sido relacionadas con el cártel de Sinaloa, y se les denuncia por los crímenes de tráfico de fentanilo, drogas y armas de fuego. Tres de los detenidos fueron identificados como migrantes, originarios de México.

El 14 de abril se reportó que 4 personas, integrantes de una sola familia, fueron detenidas en Los Ángeles, California, tras ser vinculadas al crimen organizado.

Medios de información compartieron que los 4 detenidos son: José Luis Salazar Cruz, de 44 años, conocido como ‘El Oso’; José Manuel Salazar, de 22, alias ‘Lil Oso’; Alfonso Salazar, de 46, alias ‘Pirata’; y Jorge Humberto Salazar, de 43 años, conocido como ‘Sharky’.

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Un gran jurado emitió 29 cargos en total a los 4 detenidos por tráfico de drogas y de armas. En su posesión también se registraron ‘armas fantasmas’, las cuales, al no tener número de serie, dificultan la posibilidad de rastrearlas. En caso de ser declarados culpables, serán sentenciados a 10 años de cárcel, de manera mínima, o a una cadena perpetua.

Aunque a cada uno de los involucrados se les imputa el crimen por narcotráfico, a José Luis Salazar Cruz se le definió como el principal en el grupo, ya que se le vinculó a 7 cargos por ser un extranjero indocumentado en posesión de armas de fuego, 7 cargos por distribución de metanfetamina, 4 cargos por distribución de fentanilo, un cargo por tráfico de armas de fuego, un cargo por posesión de un dispositivo destructivo y un cargo por posesión de un rifle de cañón corto no registrado.

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Se investigó que la vía de compra, venta y distribución era a través de la frontera en Tijuana y en Mexicali. Según reportes del Departamento de Justicia, hay un quinto vinculado al tráfico, siendo este José Ángel López Paniagua. Se detalló que el presunto sospechoso era el contacto del cártel de Sinaloa para lograr la distribución de los narcóticos. Hasta el momento, no ha sido detenido por las autoridades de los Estados Unidos, ni de México.