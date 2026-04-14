ICE difunde recompensa de ‘Se Busca’ de Iván Guzmán de Los Chapitos

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 14 abril 2026
    ICE difunde recompensa de ‘Se Busca’ de Iván Guzmán de Los Chapitos
    Estados Unidos difunde cartel de ‘Se busca’ de Iván Guzmán Vanguardia

Junto con sus hermanos, Iván Guzmán formó la facción Los Chapitos, tras la división del cártel de Sinaloa por la captura de El Chapo

El 14 de abril se reportó que el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos publicó la recompensa de 10 millones de dólares por la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, miembro prófugo y cofundador del cártel ‘Los Chapitos’.

En las redes sociales de ICE, así como en la Embajada de los Estados Unidos en México, se compartió la publicación de ‘Se busca’ del hijo mayor de Joaquín Guzmán Loera, conocido como ‘El Chapo’, exlíder del cártel de Sinaloa.

‘Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus tres hermanos, conocidos como “Los Chapitos”, heredaron redes de narcotráfico de su notorio padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera’ se comparte en la publicación.

TE PUEDE INTERESAR: Cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar son detenidos en Zapopan

Se estima que Iván Archivaldo Guzmán Salazar es el líder del aparato de seguridad de su cártel, haciéndolo autor intelectual de los operativos que perpetran violencia contra otras agrupaciones criminales y agentes policiales.

En el 2022, la recompensa por su captura era de 5 millones. Un año después aumentó a los 10 millones de dólares. Esa misma cifra se ofrece por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, otro de los hijos del Chapo, que también conforma el cártel de Los Chapitos.

En el 2025, el estado de Nueva York denunció a Iván Archivaldo Guzmán Salazar por haber asesinado a dos agentes de la Procuraduría General de la República (PGR). También se le vincula a ejecuciones contra otros cárteles.

En su momento, las principales cabecillas de la facción de Los Chapitos eran: Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. Sin embargo, los dos últimos ya fueron capturados por las autoridades y están detenidos en los Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Era una trampa de Los Chapitos! Sedena intercedió por hija de ‘El Mayo’ para evitar una masacre: Riva Palacio

La facción de Los Chapitos emergió tras la captura de El Chapo. Con su ausencia, el cártel de Sinaloa se dividió en dos principales facciones: La Mayiza, por el miembro fundador Ismael “El Mayo” Zambada García; y Los Chapitos. No obstante, esto provocó que ambas facciones entraran en conflicto y aumentaran las confrontaciones territoriales en México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cárteles Mexicanos
Crimen Organizado
Narcotráfico

Localizaciones


Estados Unidos
México

Organizaciones


Los Chapitos

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La cruzada trumpista

La cruzada trumpista
true

Aplaudo a León XIV: Enfrenta Papa al nefasto Trump
Estados Unidos sancionó a operadores y empresas ligadas al Cártel del Noreste por presunto lavado y tráfico en la frontera.

Estados Unidos sanciona a casinos y operadores mexicanos del CDN por lavado de dinero y tráfico en la frontera
“En México, el débil crecimiento económico en 2025 (...) la política monetaria restrictiva y los vientos en contra de las tensiones comerciales se espera que den lugar a una recuperación suave”, precisó el FMI.

FMI anticipa crecimiento del 1.6% de México en 2026 y alerta riesgos por T-MEC
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Nuevo Frente Frío 44 azotará a México con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
El precio de la tortilla en México registrará un aumento de hasta 4 pesos por kilo durante abril, impulsado por el encarecimiento del maíz y los costos de producción. El alza impactará de forma desigual en todo el país.

¿Por qué subirá el precio de la Tortilla hasta 4 pesos más?... en qué estados será más cara
Frankie Muniz y el elenco de Malcolm el de en medio visitan Venga la Alegría en México y sorprenden con una entrevista bien recibida.

¿Cómo le fue a ‘Malcolm el de en Medio’ en ‘Venga la Alegría’?... Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield en México
Netflix gana terreno en el deporte al adquirir derechos de la Concacaf en México. A partir de 2027, transmitirá la Copa Oro y la Nations League.

Netflix le pega a Televisa... transmitirá la Copa Oro y Nations League a partir de 2027