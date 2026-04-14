ICE difunde recompensa de ‘Se Busca’ de Iván Guzmán de Los Chapitos
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Junto con sus hermanos, Iván Guzmán formó la facción Los Chapitos, tras la división del cártel de Sinaloa por la captura de El Chapo
El 14 de abril se reportó que el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos publicó la recompensa de 10 millones de dólares por la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, miembro prófugo y cofundador del cártel ‘Los Chapitos’.
En las redes sociales de ICE, así como en la Embajada de los Estados Unidos en México, se compartió la publicación de ‘Se busca’ del hijo mayor de Joaquín Guzmán Loera, conocido como ‘El Chapo’, exlíder del cártel de Sinaloa.
‘Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus tres hermanos, conocidos como “Los Chapitos”, heredaron redes de narcotráfico de su notorio padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera’ se comparte en la publicación.
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Se estima que Iván Archivaldo Guzmán Salazar es el líder del aparato de seguridad de su cártel, haciéndolo autor intelectual de los operativos que perpetran violencia contra otras agrupaciones criminales y agentes policiales.
En el 2022, la recompensa por su captura era de 5 millones. Un año después aumentó a los 10 millones de dólares. Esa misma cifra se ofrece por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, otro de los hijos del Chapo, que también conforma el cártel de Los Chapitos.
En el 2025, el estado de Nueva York denunció a Iván Archivaldo Guzmán Salazar por haber asesinado a dos agentes de la Procuraduría General de la República (PGR). También se le vincula a ejecuciones contra otros cárteles.
En su momento, las principales cabecillas de la facción de Los Chapitos eran: Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. Sin embargo, los dos últimos ya fueron capturados por las autoridades y están detenidos en los Estados Unidos.
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La facción de Los Chapitos emergió tras la captura de El Chapo. Con su ausencia, el cártel de Sinaloa se dividió en dos principales facciones: La Mayiza, por el miembro fundador Ismael “El Mayo” Zambada García; y Los Chapitos. No obstante, esto provocó que ambas facciones entraran en conflicto y aumentaran las confrontaciones territoriales en México.