ICE difunde recompensa de ‘Se Busca’ de Iván Guzmán de Los Chapitos

El 14 de abril se reportó que el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos publicó la recompensa de 10 millones de dólares por la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, miembro prófugo y cofundador del cártel ‘Los Chapitos’.

En las redes sociales de ICE, así como en la Embajada de los Estados Unidos en México, se compartió la publicación de ‘Se busca’ del hijo mayor de Joaquín Guzmán Loera, conocido como ‘El Chapo’, exlíder del cártel de Sinaloa.

‘Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus tres hermanos, conocidos como “Los Chapitos”, heredaron redes de narcotráfico de su notorio padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera’ se comparte en la publicación.

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Se estima que Iván Archivaldo Guzmán Salazar es el líder del aparato de seguridad de su cártel, haciéndolo autor intelectual de los operativos que perpetran violencia contra otras agrupaciones criminales y agentes policiales.