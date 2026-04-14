EU revela que casino de Nuevo Laredo es utilizado por CDN para lavado de dinero, depósito de drogas y tortura

Hoy la “casa perdió”, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la sanción a seis objetivos presuntamente ligados al Cártel del Noreste (CDN), de acuerdo con el informe, se trata de una de las organizaciones del narcotráfico con mayor presencia en la frontera entre México y EU, destacando tres operadores mexicanos, empresas y casinos en Tamaulipas, relacionada con lavado de dinero y contrabando de efectivo para la organización criminal. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que se trata de Juan Pablo Penilla, abogado de Ismael Zambada, alias ‘El Mayo’ y fue defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40’; Jesús Reymundo Ramos Vázquez, más conocido como Raymundo Ramos, activista por los “derechos humanos”; y Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, miembro del CDN. Sin embargo, también señala que dos casinos operados por una empresa ligada al CDN son utilizados como empresas de lavado de dinero y almacenamiento de sustancias ilegales.

CASINOS DE TAMAULIPAS, CENTROS OPERATIVOS DEL CÁRTEL DEL NORESTE La OFAC determinó la existencia de dos casinos localizados en Tamaulipas relacionados con actividades del crimen organizado para el Cártel del Noreste y operados por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV (CAMSA).

El Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas y de acuerdo con EU, es utilizado por el CDN como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína, vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego, así como las trastiendas del establecimiento son utilizadas para torturar e intimidar a presuntos enemigos del cártel.

El Departamento del Tesoro afirma que el casino es frecuentado por miembros del CDN; por lo que designó a la Orden Ejecutiva 14059, por su participación en la asistencia sustancial, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de CDN. Además de también formar parte de la Orden Ejecutiva 13224 al haber brindado asistencia sustancial, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al cártel o en apoyo de este. Mientras que a CAMSA le fue designada la Orden Ejecutiva 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Casino Centenario y la Orden Ejecutiva 13224 por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, al casino.

A la par, Diamante Casino con sede en Tampico, Tamaulipas, que a la par opera en el sitio de apuestas en línea (diamantecasino.com.mx) y también es administrado por CAMSA, se le designó la Orden Ejecutiva 14059 y Orden Ejecutiva 13224 al ser propiedad de la compañía ligada con el Cártel del Noreste, haber actuado o pretendido actuar en su nombre o representación, directa o indirectamente.

SANCIONES Ante los señalamientos, autoridades del Departamento del Tesoro adoptaron bloquear todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses, además de que deberán ser notificadas a la OFAC. Asimismo, se prohíben las transacciones financieras con estos actores, salvo autorización expresa de la OFAC, y se extiende la medida a cualquier empresa en la que los sancionados tengan participación mayoritaria. La dependencia señaló que estas acciones derivan de esfuerzos coordinados del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, enfocados en combatir la proliferación de drogas ilícitas, el tráfico de personas y los mecanismos financieros que sostienen estas actividades. El gobierno estadounidense ha clasificado al Cártel del Noreste, anteriormente conocida como ‘Los Zetas’, como una Organización Terrorista Extranjera, actualmente opera en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, a través del tráfico de fentanilo, metanfetamina, heroína, mariguana y cocaína, lo que permite aplicar medidas más amplias contra sus integrantes, colaboradores y estructuras de financiamiento. Con su bastión en Nuevo Laredo, la OFAC puntualiza que el CDN utiliza su influencia, alimentada por el terror, en la noreste de México para controlar rutas del narcotráfico y tráfico de personas, además de sobornar a políticos y periodistas, extorsionar a empresas locales y envíos que entran y salen de Estados Unidos por el punto de entrada terrestre más transitado para el comercio en el país.

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