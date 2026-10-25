Feminicidio en Ostuacán, Chiapas: FGE revela el móvil del crimen

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas confirmó la detención de dos hombres como presuntos responsables del doble feminicidio de la menor Ariana Scarlet Velázquez Cruz, de 12 años, y su abuela Miriam Cruz Alpuche.

De acuerdo con el informe oficial presentado por el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, la principal línea de investigación establece que el ataque contra ambas mujeres fue motivado por una venganza personal.

HAY DOS SOSPECHOS DETENIDOS EN OSTUACÁN

Los operativos de seguridad permitieron la captura de dos personas implicadas en el caso. Los detenidos fueron identificados como Armando “N”, alias ”El Melo”, y Andrés “N”, alias ”El Cera”.

Las autoridades señalaron que Andrés “N” ya contaba con antecedentes penales por el delito de robo con violencia cometido en el año 2023, además de registrar problemas de adicción a sustancias psicoactivas.