Feminicidio en Ostuacán, Chiapas: FGE revela el móvil del crimen
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La Fiscalía detuvo a dos hombres por el doble feminicidio de la menor Ariana y su abuela Miriam Cruz; el ataque fue por venganza personal.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas confirmó la detención de dos hombres como presuntos responsables del doble feminicidio de la menor Ariana Scarlet Velázquez Cruz, de 12 años, y su abuela Miriam Cruz Alpuche.
De acuerdo con el informe oficial presentado por el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, la principal línea de investigación establece que el ataque contra ambas mujeres fue motivado por una venganza personal.
HAY DOS SOSPECHOS DETENIDOS EN OSTUACÁN
Los operativos de seguridad permitieron la captura de dos personas implicadas en el caso. Los detenidos fueron identificados como Armando “N”, alias ”El Melo”, y Andrés “N”, alias ”El Cera”.
Las autoridades señalaron que Andrés “N” ya contaba con antecedentes penales por el delito de robo con violencia cometido en el año 2023, además de registrar problemas de adicción a sustancias psicoactivas.
SE EXIGE JUSTICIA Y PENA MÁXIMA
La FGE adelantó que solicitará al juez la pena máxima de hasta 100 años de prisión para ambos señalados una vez que se complete la judicialización de la carpeta de investigación.
Por su parte, colectivas de la sociedad civil y grupos defensores de derechos humanos en la entidad exigen que el proceso judicial se realice con perspectiva de género y se garantice el acceso completo a la justicia para las familias de las víctimas.
SE CONFIRMA EL LINCHAMIENTO DE UNO DE ELLOS
Tras la interrupción de los pobladores en la alcaldía municipal, la multitud sacó a los presuntos agresores agrediéndolos y provocando la muerte de uno de ellos en el lugar.