Detienen a exfuncionario del SAT por presunto enriquecimiento ilícito en Veracruz
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El informe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detalló que el exfuncionario recibió como un pago un inmueble evaluado en 15 millones de pesos
El 13 de junio se reportó la detención de Héctor ‘N’, exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en Xalapa, Veracruz. Según los informes iniciales, su arresto corresponde a que presuntamente cometió el delito de enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía General de la República detalló en un comunicado que el arresto de Héctor ‘N’ se derivó de una investigación correspondiente al incremento de patrimonio de manera no justificada.
Según el reporte de la FGR, el exfuncionario laboraba como administrador central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, en el periodo de 2011 al 2018.
Se destacó que el exfuncionario recibió un bien inmueble como pago por un contrato de prestación de servicios que no fue realizado. La investigación de las autoridades colaboró en que presuntamente la empresa arrendadora Franllutti le entregó al detenido un inmueble ubicado en Jardines de Pedregal, cuyo valor era aproximado a 15 millones de pesos.
La Agencia de Investigación Criminal (AIC) concretó la investigación y la autoridad judicial efectuó la orden de aprehensión en contra de Héctor ‘N’.