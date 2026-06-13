Detienen a exfuncionario del SAT por presunto enriquecimiento ilícito en Veracruz

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    Detienen a exfuncionario del SAT por presunto enriquecimiento ilícito en Veracruz
    Detienen a Héctor ‘N’ por presunto enriquecimiento ilícito en Veracruz Vanguardia

El informe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detalló que el exfuncionario recibió como un pago un inmueble evaluado en 15 millones de pesos

El 13 de junio se reportó la detención de Héctor ‘N’, exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en Xalapa, Veracruz. Según los informes iniciales, su arresto corresponde a que presuntamente cometió el delito de enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía General de la República detalló en un comunicado que el arresto de Héctor ‘N’ se derivó de una investigación correspondiente al incremento de patrimonio de manera no justificada.

Según el reporte de la FGR, el exfuncionario laboraba como administrador central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, en el periodo de 2011 al 2018.

Se destacó que el exfuncionario recibió un bien inmueble como pago por un contrato de prestación de servicios que no fue realizado. La investigación de las autoridades colaboró en que presuntamente la empresa arrendadora Franllutti le entregó al detenido un inmueble ubicado en Jardines de Pedregal, cuyo valor era aproximado a 15 millones de pesos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/comision-anticorrupcion-declara-juicio-politico-contra-samuel-garcia-gobernador-de-nuevo-leon-JE21344519

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) concretó la investigación y la autoridad judicial efectuó la orden de aprehensión en contra de Héctor ‘N’.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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