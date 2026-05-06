Detienen en EU a un hombre acusado de robar 450 mdd a Ricardo Salinas Pliego en un fraude de préstamos

NUEVA YORK- Esta persona se apropió del nombre de la célebre familia Astor con el propósito de robar cerca de 450 millones de dólares de Salinas Pliego a través de un fraudulento plan de préstamos respaldado por acciones, de acuerdo a una acusación federal recientemente desprecintada en Estados Unidos y otros registros judiciales, explica la Agencia de Noticias The Associated Press. Vladimir Sklarov, quien también es conocido como Gregory Mitchell y Mark Simon Bentley, creó una empresa ficticia llamada Astor Asset Group, quien se hacia pasar como un supuesto proveedor legítimo y experimentado de préstamos vinculado a los Astor, precisaron los fiscales federales, detalla AP.

John Jacob Astor, prosigue AP, es considerado uno de los hombres más ricos de Estados Unidos a mediados del siglo XIX y que pertenecía a la reconocida familia neoyorquina. No obstante que la acusación formal, que fe desclasificada el lunes, no identifica a la víctima; por medio de los registros judiciales que son parte de una demanda presentada en Inglaterra revelan que se trata de Ricardo Salinas Pliego, un magnate mexicano de la televisión, el comercio minorista y la banca. El año pasado, Salinas confirmó una entrevista con The Wall Street Journal el año pasado, que había sido víctima de Astor Asset Group. “Me siento como un completo idiota. ¿Cómo pude caer en esto?”, declaró en ese entonces Salinas Pliego al diario.

Vladimir Sklarov fue arrestado el sábado pasado en Chicago en cumplimiento de una acusación presentada por un jurado investigador federal en la ciudad de Nueva York, explicó la fiscalía. En base a los registros judiciales, se tiene programada una audiencia el próximo viernes en un tribunal federal de Chicago en la que va a decidir sobre su detención. Por el momento, un defensor público que representa a Sklarov en Chicago decidió no dar respuestas de momento a mensajes enviados por AP en busca de comentarios.

Por su parte, Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York describió a AP que “según se alega, Vladimir Sklarov señaló que su empresa estaba relacionada y contaba con el respaldo financiero de la célebre familia Astor de Nueva York, con el fin de realzar su marca”, Clayton concluyó diciendo que “eso fue una completa mentira. Sklarov utilizó un prestigio falso para obtener el control de cientos de millones de dólares en acciones y luego liquidó esos títulos para su propio beneficio”. “En 2021, Salinas Pliego buscaba conseguir un préstamo de 100 millones de dólares que pretendía garantizar con acciones de una de sus empresas, según la acusación. Sklarov, con el nombre de Gregory Mitchell y afirmando que era el “director gerente” de Astor, y otros cómplices no identificados convencieron a Salinas Pliego de que Astor estaba dispuesta y era capaz de otorgar el préstamo, indicó la fiscalía”, cita AO, quien añade que “entre los otros cómplices había un hombre que también usaba un alias, Thomas Mellon, cuyo apellido también corresponde al de una reconocida y acaudalada familia estadounidense”. De acuerdo con AP, Sklarov así como otros cómplices le dijeron a Salinas Pliego que Astor se estableció a partir de la fortuna de John Jacob Astor y que la empresa contaba con clientes de alto perfil, así como universidades y fondos de inversión, describió la fiscalía. “No fue sino hasta julio de 2024 que Salinas se enteró que se habían liquidado las acciones, según la acusación. Un día después, Salinas recibió una carta de Astor en la que se afirmaba falsamente que Salinas había incumplido con los términos del préstamo, de acuerdo con el documento. Un mes antes, Astor informó erróneamente a Salinas Pliego que tenía derecho a vender las acciones, señalaron los fiscales”, concluye AP Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press.

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