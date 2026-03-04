Salinas Pliego ya pagó primer abono de mil 200 millones por adeudo fiscal; juicio mercantil de TV Azteca no afecta el pago: Sheinbaum

El adeudo total reconocido por la empresa es de 32 mil millones de pesos. De acuerdo con la mandataria, se estableció un mecanismo que incluye un pago inicial y posteriormente 18 mensualidades cercanas a los 1,200 millones de pesos cada una.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Grupo Elektra ya realizó el primer abono mensual de su adeudo fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El pago asciende a 1,200 millones de pesos y forma parte de un esquema acordado conforme a la ley.

“Es el pago más grande que se ha hecho por un crédito fiscal en la historia del país”, señaló la titular del Ejecutivo durante su conferencia matutina, citando datos de autoridades hacendarias. El Gobierno federal dará seguimiento puntual para garantizar el cumplimiento total del acuerdo.

ESQUEMA LEGAL Y SEGUIMIENTO

La presidenta subrayó que el plan de pagos fue establecido con base en los mecanismos legales vigentes, sin trato preferencial. El objetivo, explicó, es asegurar que el adeudo se liquide en su totalidad dentro del plazo acordado.

El calendario contempla 18 abonos mensuales consecutivos, lo que permitirá amortizar progresivamente la deuda. En términos financieros, el flujo mensual representará uno de los compromisos fiscales más significativos asumidos por una empresa privada en México.

El caso ha sido seguido de cerca por el sector empresarial · analistas financieros · autoridades tributarias, debido a la magnitud del monto involucrado y al precedente que sienta en materia de cumplimiento fiscal.

TV AZTECA Y EL JUICIO MERCANTIL

En paralelo, la presidenta aclaró que el proceso de concurso mercantil de TV Azteca no afecta el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Explicó que se trata de un procedimiento empresarial distinto al tema tributario.

Según detalló, existen dos casos separados dentro del mismo grupo empresarial: uno correspondiente a TV Azteca y otro a Grupo Elektra. En el caso de la televisora, el adeudo fiscal ya fue cubierto en su totalidad.

Sheinbaum precisó que el pago realizado por TV Azteca fue cercano a 10 mil millones de pesos y se efectuó aproximadamente un mes atrás. “El juicio mercantil de TV Azteca no afecta el pago de impuestos”, sostuvo, al remarcar que el cumplimiento fiscal ya se concretó.

DATOS CURIOSOS

· El adeudo total de Grupo Elektra asciende a 32 mil millones de pesos.

· Cada abono mensual será cercano a 1,200 millones de pesos durante 18 meses.

· El pago realizado por TV Azteca rondó los 10 mil millones de pesos, según cifras oficiales.

Con este esquema, el Gobierno federal enfatiza la aplicación de la ley en materia tributaria y el seguimiento a los compromisos adquiridos por grandes contribuyentes ante el SAT.