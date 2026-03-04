Salinas Pliego ya pagó primer abono de mil 200 millones por adeudo fiscal; juicio mercantil de TV Azteca no afecta el pago: Sheinbaum

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 4 marzo 2026
    Salinas Pliego ya pagó primer abono de mil 200 millones por adeudo fiscal; juicio mercantil de TV Azteca no afecta el pago: Sheinbaum
    Grupo Elektra pagó 1,200 millones como primer abono de su adeudo fiscal de 32 mil millones; Sheinbaum afirma que el proceso mercantil de TV Azteca no impacta el pago al SAT. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Grupo Elektra realizó el primer pago mensual de su adeudo fiscal por 32 mil millones de pesos ante el SAT. Aclaró que el juicio mercantil de TV Azteca no afecta el cumplimiento

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Grupo Elektra ya realizó el primer abono mensual de su adeudo fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El pago asciende a 1,200 millones de pesos y forma parte de un esquema acordado conforme a la ley.

El adeudo total reconocido por la empresa es de 32 mil millones de pesos. De acuerdo con la mandataria, se estableció un mecanismo que incluye un pago inicial y posteriormente 18 mensualidades cercanas a los 1,200 millones de pesos cada una.

“Es el pago más grande que se ha hecho por un crédito fiscal en la historia del país”, señaló la titular del Ejecutivo durante su conferencia matutina, citando datos de autoridades hacendarias. El Gobierno federal dará seguimiento puntual para garantizar el cumplimiento total del acuerdo.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Gobierno de Sheinbaum proyectos de infraestructura carretera para Coahuila; tendrán inversión mixta

ESQUEMA LEGAL Y SEGUIMIENTO

La presidenta subrayó que el plan de pagos fue establecido con base en los mecanismos legales vigentes, sin trato preferencial. El objetivo, explicó, es asegurar que el adeudo se liquide en su totalidad dentro del plazo acordado.

El calendario contempla 18 abonos mensuales consecutivos, lo que permitirá amortizar progresivamente la deuda. En términos financieros, el flujo mensual representará uno de los compromisos fiscales más significativos asumidos por una empresa privada en México.

El caso ha sido seguido de cerca por el sector empresarial · analistas financieros · autoridades tributarias, debido a la magnitud del monto involucrado y al precedente que sienta en materia de cumplimiento fiscal.

TV AZTECA Y EL JUICIO MERCANTIL

En paralelo, la presidenta aclaró que el proceso de concurso mercantil de TV Azteca no afecta el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Explicó que se trata de un procedimiento empresarial distinto al tema tributario.

Según detalló, existen dos casos separados dentro del mismo grupo empresarial: uno correspondiente a TV Azteca y otro a Grupo Elektra. En el caso de la televisora, el adeudo fiscal ya fue cubierto en su totalidad.

Sheinbaum precisó que el pago realizado por TV Azteca fue cercano a 10 mil millones de pesos y se efectuó aproximadamente un mes atrás. “El juicio mercantil de TV Azteca no afecta el pago de impuestos”, sostuvo, al remarcar que el cumplimiento fiscal ya se concretó.

DATOS CURIOSOS

· El adeudo total de Grupo Elektra asciende a 32 mil millones de pesos.

· Cada abono mensual será cercano a 1,200 millones de pesos durante 18 meses.

· El pago realizado por TV Azteca rondó los 10 mil millones de pesos, según cifras oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum confirma que Salinas Pliego pagará impuestos conforme a la ley

Con este esquema, el Gobierno federal enfatiza la aplicación de la ley en materia tributaria y el seguimiento a los compromisos adquiridos por grandes contribuyentes ante el SAT.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


impuestos

Personajes


Ricardo Salinas Pliego
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


TV Azteca
Grupo Elektra

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Pete Hegseth anuncia el primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial

Submarino de Estados Unidos hunde buque iraní; primer ataque con torpedo desde la Segunda Guerra Mundial
Tatiana, Morena y Nuevo León

Tatiana, Morena y Nuevo León
Las partes involucradas deberán elaborar informes mensuales sobre las obligaciones, además de coordinarse para atender las demandas sociales de la población.

Firman convenio para liberar derecho de vía del tren Saltillo-Nuevo Laredo
Verónica fue señalada por presuntamente estafar a empresarios de la localidad al venderles relojes clonados; se calcula que comerció al menos 18.

Coahuila: En el limbo, caso de ‘Lady Relojes’ tras su detención
Marcela Rumayor, activista y creadora del proyecto Amor sin tallas, impulsa la reflexión sobre la gordofobia y la discriminación por peso desde la experiencia personal y la concientización social.

Gordofobia: la discriminación que se normaliza bajo la idea de “salud”
Te compartimos el calendario oficial, del 4 al 26 de marzo, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Pensión del Bienestar... ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 4 al 26 de marzo según el Calendario Oficial?
Cotidiano. La intérprete de ‘Diamonds’ combina su faceta empresarial, la maternidad y las sesiones nocturnas en el estudio.

Rihanna vuelve al estudio y aviva rumores de nuevo álbum
Boletos para el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca alcanzan precios superiores al millón de pesos en plataformas de reventa, reflejo de la alta demanda por el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Reventa dispara precios de boletos para el Mundial 2026 hasta el millón de pesos