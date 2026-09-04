Diésel alcanza récord de 5.85 dólares en EEUU por la guerra con Irán y el suministro de petróleo

CHICAGO.-El gasóleo alcanzó un nuevo precio récord en Estados Unidos el viernes, al dispararse hasta un promedio de 5.85 dólares por galón (3.78 litros) por primera vez.

Dado que el diésel se utiliza en muchas redes de transporte de mercancías y reparto, su alza implica mayores costos de transporte para una larga lista de bienes de uso cotidiano.

TE PUEDE INTERESAR: Los ataques rusos cerca de Moldavia desatan temores de que Putin pueda intensificar la guerra más allá de Ucrania

La carestía del combustible está incrementando las facturas de empresas en distintos sectores —algunas de las cuales ya los han trasladado a los consumidores en forma de cargos adicionales en pedidos online y paquetes enviados por correo. Y los compradores podrían ver cómo ese impacto en los precios repercute cada vez más en los estantes de las tiendas.

Una de las presiones más inmediatas se siente en el pasillo de comestibles, en especial en frutas y verduras, carne y otros alimentos perecederos que deben transportarse y reponerse con frecuencia, o incluso cosecharse con maquinaria agrícola que funciona con diésel.

Puede pasar tiempo hasta que todos esos costos se trasladen a los precios finales.

También repercute en una serie de productos transportados por camiones, trenes y buques que usan diésel, incluyendo ropa, cosméticos, muebles y más.