‘¿Sabes quién soy?’: Captan al abogado de ‘El Mayo’ Zambada y el ‘Z-40’ durante trifulca en Polanco

Quien fuera identificado como el abogado de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y de Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40’, Juan Pablo Penilla Rodríguez protagonizó una pelea al exterior del restaurante Karisma, ubicado en la zona Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Aunque el video se viralizó el jueves, reportes de medios de comunicación señalan que ocurrió el pasado domingo 30 de agosto, luego de que al jurista no le asignaron una mesa que, según su reclamo, ya tenía reservada. Cabe destacar que en el pasado mes de abril el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.

CAPTAN PELEA DEL ABOGADO DE ‘EL MAYO’ Según lo grabado por testigos y difundido en redes sociales, se ve a Penilla Rodríguez agrediendo a personal del establecimiento por al menos un minuto y medio; primero mostró a un grupo de comensales rechazando la presencia del abogado con la frase “no lo queremos”. A lo que el sujeto, quien vestía una camisa de la marca Burberry, reclamaba con insultos y amenazas: “No me toques, pendejo. No se te ocurra tocarme. ¿Sabes quién soy, pendejo?”. Entre empujones, una persona trata de contener al jurista para que la situación no escalara a una agresión física mayor.

No obstante, lanzó una amenaza directa con tono intimidatorio: “Háblale, háblale, háblale. Márcale, márcale. Márcale, cabrón, márcale”. Además, se escuchaba a otros comensales que solicitaran una patrulla y confirmando que se encontraban en el restaurante Karisma, ubicado en Campos Eliseos 219, en la cuarta sección de Polanco.

Sin embargo, ninguna actualidad ha confirmado que el hombre que protagonizó la pelea fuera Juan Pablo Penilla. JUAN PABLO PENILLA SANCIONADO POR EU El pasado 14 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Juan Pablo Penilla de prestar servicios ilegales a miembros del Cártel del Noreste como abogado defensor; además de ayudar al ‘Z-40’ como intermediario con la cúpula del cártel, lo que le permitió mantener su liderazgo desde prisión. Junto a otras cinco personas y dos casinos en Tamaulipas. La dependencia estadounidense congeló las cuentas y propiedades del abogado en territorio estadounidense, así como que bloqueó cualquier negocio con personas o entidades bajo jurisdicción de dicho país.

También es conocido por ser uno de los asesores jurídicos en México del líder del Cártel de Sinaloa, ‘El Mayo’ Zambada; quien, por otro lado, es representado por Frank Pérez en los tribunales de Estados Unidos. El abogado actuó como intermediario entre Treviño Morales y la cúpula actual del CDN, lo que le permitió al capo mantener su liderazgo desde el encierro durante más de una década, entre su arresto en 2013 y su expulsión a Estados Unidos en febrero de 2025: “las operaciones criminales de Miguel Treviño, y del CDN en su conjunto, dependen directamente de Penilla”. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también sancionó a Eduardo Javier Islas Valdés ‘Crosty’ y Jesús Raymundo Ramos Vásquez, conocido como Raymundo Ramos. Así como que sancionó al Casino Centenario, en Nuevo Laredo, señalado como punto de acopio de fentanilo y cocaína, y al Diamante Casino, con sede en Tampico, ambos operados por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México.