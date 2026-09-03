Luis de Llano sale del ‘Torito’ tras ser detenido por abuso contra Sasha Sokol sin dar declaraciones

Tras pasar 24 horas de las 30 que debía cumplir en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social ‘San Fernando’, Luis de Llano Macedo fue puesto en libertad, en medio de empujones, gritos e incomodidad y custodiado. El productor de la conocida banda mexicana Timbiriche fue detenido este el miércoles por desacato; tras negarse, por más de un año, a ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol, medida que fue resuelta por una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX); esto informado por el equipo legal de la cantante en un comunicado.

ASÍ FUE LA SALIDA DE LUIS DE LLANO DEL ‘TORITO’ Alrededor de las 18:00 horas del jueves, De Llano cruzó la puerta principal del recinto; sin embargo, su presencia provocó golpes de micrófonos y lentes de cámaras entre la prensa que lo esperaba y oficiales de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX) que intentaban abrirle paso. Según se puede ver en diferentes videos que ya circulan en redes sociales, De Llano fue abordado por los diferentes reporteros que aguardaban con cámaras y micrófonos su salida, y aunque lo cuestionaron sobre su paso por el lugar, evitó hacer cualquier tipo de declaración.

Con el paso forzado y entre empujones, logró llegar hasta un automóvil de color rojo, el cual se estacionó frente al ‘Torito’ apenas unos segundos antes de la aparición de De Llano. Cerró la puerta y partió hacia una ubicación desconocida. Pese a que los periodistas esperaban algún tipo de declaración, el productor decidió guardar silencio ante las insistencias de los reporteros.

¿POR QUÉ LUIS DE LLANO ESTUVO ENCARCELADO? De Llano Macedo cumplió 24 de las 30 horas de arresto que pesaban en su contra, pues fueron giradas dos órdenes (cada una de 15 horas) por el incumplimiento de la sentencia relacionada con el proceso que Sasha Sokol inició por daño moral. El caso inició en 2022, cuando la exTimbiriche denunció públicamente el abuso del que fue víctima cuando ella tenía 14 años y él 39. Posteriormente, Sokol demandó al productor por daño moral. Las autoridades fallaron a su favor y en 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la sentencia, que responsabiliza a De Llano y le ordenaba, entre otras medidas, ofrecer una disculpa pública y reparar el daño.

Concluyendo que el miércoles a las 18:13 horas se produjera el arresto por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en cumplimiento de órdenes emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia capitalino: “Esta tarde, personal de esta Secretaría dio cumplimiento a una orden de arresto de 15 horas en contra de Luis ‘N’ como medida de apremio por desacato de acuerdo con lo ordenado por una Jueza del Tribunal Superior de Justicia”, confirmó la SSC. Según la representación legal de Sasha Sokol, el productor no cumplió con la orden de grabar y exhibir ante el juzgado una disculpa pública dirigida a la cantante. Tampoco habría dado cumplimiento a la publicación de la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad civil. Cada una de las órdenes contempla 15 horas de arresto, por lo que las medidas suman un total de 30 horas de privación de la libertad.

Sin embargo, a unas horas de su arresto, Luis De Llano promovió un recurso a las 2:32 de la madrugada con la que se cuestionaba la legalidad del arresto. El litigante del detenido sostuvo que el arresto fue “ilegal y arbitrario”, mientras que poco después la defensa formalizó un nuevo recurso de amparo para intentar obtener la liberación anticipada. Hasta el momento, el productor no se ha pronunciado respecto a su detención y tampoco se sabe si accederá a cumplir con lo establecido por la ley. Por su parte, la defensa de la Sokol afirmó que la orden llegó luego de meses de incumplimiento, multas ignoradas y múltiples requerimientos de la jueza que De Llano no acató. Aseguró que si el incumplimiento de la sentencia continua podría configurarse un delito con pena de hasta 5 años de prisión.