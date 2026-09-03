Álvaro Fidalgo se queda en el Betis, pero su futuro en España pende de un hilo

Álvaro Fidalgo seguirá, al menos por ahora, como jugador del Real Betis, aunque su futuro en el futbol español está lejos de ser el que imaginaba cuando decidió abandonar al América. El mediocampista mexicano llegó al conjunto verdiblanco en enero pasado después de convertirse en uno de los principales referentes de las Águilas. Su objetivo era consolidarse en LaLiga y dar un nuevo paso en su carrera, pero apenas unos meses después su situación dio un giro inesperado. Durante los últimos días del mercado de fichajes, el Betis buscó una salida para Fidalgo y estuvo dispuesto a escuchar propuestas por el futbolista. Hubo interés de distintos clubes, pero ninguna de las negociaciones llegó a buen puerto, por lo que el mexicano permanecerá en la plantilla verdiblanca.

La situación del mexicano no es nueva. Desde hace semanas habían surgido versiones que señalaban que Fidalgo no estaba entre las principales opciones del Betis para la temporada 2026-27, por lo que el club sevillano veía con buenos ojos encontrarle un nuevo destino. Uno de los principales factores es la pérdida de protagonismo que ha experimentado bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. El inicio de la actual campaña tampoco ha sido favorable para el exjugador del América. Fidalgo todavía no ha disputado minutos en LaLiga. Sus primeras ausencias estuvieron relacionadas con algunas molestias físicas, pero una vez que estuvo nuevamente disponible, tampoco logró hacerse un espacio en el terreno de juego. La situación contrasta con sus primeros meses en Sevilla, cuando llegó a ser titular en seis encuentros y parecía tener un papel importante dentro del proyecto verdiblanco. FIFALGO PERMANECE, AUNQUE SU FUTURO CONTINÚA SIENDO UNA INCÓGNITA. El mexicano tendrá ahora varios meses para intentar recuperar protagonismo y convencer a Pellegrini de que puede ser una pieza importante para el equipo. De lo contrario, el mercado de invierno podría convertirse nuevamente en una vía de escape.

En caso de que su situación no cambie, el Betis podría volver a buscarle una salida en enero, ya sea dentro del futbol europeo o incluso con la posibilidad de regresar a México, donde Fidalgo se consolidó como uno de los futbolistas más importantes del América. Por ahora, el mediocampista tendrá que esperar su oportunidad en Sevilla. Llegó al futbol español con la intención de establecerse en LaLiga, pero apenas unos meses después su continuidad en el proyecto del Betis está en entredicho.