¡Digan ‘whisky’! NASA comparte las primeras fotos de la Tierra tomadas por Artemis II

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) publicó este viernes las primeras fotografías de la Tierra tomadas por la tripulación de Artemis II, horas después de que la misión abandonara la órbita terrestre. Las dos imágenes, que ofrecen una vista de la Tierra, estaban acompañadas por un mensaje de la NASA que subraya que las fotografías son “un recordatorio de que, sin importar cuán lejos lleguemos, seguimos siendo un solo mundo: observando, manteniendo la esperanza y aspirando a llegar más alto”.

“¡Buenos días, mundo!”, posteó la NASA en X y añadió que “tenemos nuevas y espectaculares imágenes de alta resolución de nuestro planeta natal, en las que todos miramos a través de la ventana de la cápsula Orión a nuestros astronautas de Artemis II mientras continúan su viaje a la Luna”.

“Vemos nuestro planeta en su totalidad, iluminado por espectaculares tonos azules y marrones. Incluso una aurora verde ilumina la atmósfera. Somos nosotros, juntos, observando el viaje de nuestros astronautas a la Luna”, posteó la NASA en X. En una de las fotografías se observa el planeta completo con el azul del océano predominante, remolinos de nubes blancas y una gran masa terrestre de color marrón que corresponde a África, una imagen que evoca una captada por la misión Apolo 17 hace más de medio siglo. La otra fotografía muestra un tercio de la Tierra asomándose a través de la ventana de la cápsula Orión, que también muestra la fortaleza de la nave.

Más tarde, posteó otra imagen con el mensaje: “Incluso en la oscuridad, brillamos. En esta imagen de la Tierra tomada por la tripulación de Artemis II, podemos ver las luces eléctricas de la actividad humana. En la parte inferior derecha, la luz del sol ilumina el borde del planeta”. El astronauta canadiense Jeremy Hansen describió “una vista impresionante” desde sus ventanas. “Nada te prepara para la emoción que te invade” en ese momento, confesó posteriormente su compañera Christina Hammock Koch.

La astronauta Hammock Koch afirmó que “¡se ven geniales!” las “imágenes preciosas” del Planeta. Durante una entrevista en directo concedida por la tripulación a televisoras y difundida a través de la señal oficial de la NASA, describió una Tierra “iluminada como si fuera de día y bañada por el resplandor de la Luna”. Las impresionantes imágenes fueron tomadas por el comandante de la misión, Reid Wiseman.

¿CÓMO LOS ASTRONAUTAS TOMAN FOTOGRAFÍAS EN EL ESPACIO? De acuerdo con la agencia Reuters, los astronautas de la misión Artemis II llevan varios dispositivos para tomar fotos del espacio desde el interior de la cápsula Orión. Entre ellos una cámara de acción GoPro, teléfonos iPhone y cámaras profesionales Nikon, todos estos dispositivos han sido utilizados en la Estación Espacial Internacional de la NASA desde hace varios años. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, decidió equipar a la tripulación con dispositivos iPhone, luego de que fueran utilizados en dos misiones de Space X Dragon.

ARTEMIS II Con este potente impulso, Artemis II se convierte en la primera misión tripulada al satélite natural desde el fin del programa Apolo en 1972. Orión abandonó ayer jueves la órbita terrestre y comenzó su recorrido hacia la Luna para convertirse en la primera misión tripulada en alcanzar la órbita del satélite natural en más de medio siglo. Este viernes la nave se encontraba a 160 mil kilómetros de la Tierra, un hito que convierte a los cuatro astronautas de Artemis II en los primeros seres humanos en salir de la órbita de nuestro planeta desde que la tripulación del Apolo 17 viajara a la Luna en 1972.

A diferencia de esa misión, Artemis II no alunizará y solo tiene previsto alcanzar la órbita de ese satélite antes de regresar a la Tierra, en un trayecto total de diez días.

Durante su paso por la cara oculta de la Luna, previsto para el 6 de abril, los tripulantes de Orión se encontrarán a más de 400 mil kilómetros de distancia de nuestro planeta y superarán el récord establecido por el Apolo 13 para una misión que transporta seres humanos. Al comandante Wiseman lo acompañan la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA). (Con información de EFE y El Universal)

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