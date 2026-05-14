Dimisión de Wes Streeting, secretario de Salud británico, ¿lo perfila como un posible rival para Keir Starmer?

Derivado de los esfuerzos para destituir al actual primer ministro británico Keir Starmer terminaron en el posible inicio de una rebelión en contra de el liderazgo de Starmer; con lo que se abre la posibilidad de que Streeting se convierta en probable posible rival para contender por el liderazgo del gobierno británico. El ahora exsecretario de Salud se convirtió hoy en el primer ministro de alto rango en abandonar el gabinete de Starmer.

Tras los calamitosos resultados de su Partido Laborista la semana pasada en elecciones locales y regionales,Starmer se enfrenta una presión en aumento para dimitir. “Queda claro ahora que usted no liderará al Partido Laborista en las próximas elecciones generales y que los diputados laboristas y los sindicatos laboristas quieren que el debate sobre lo que viene después sea una batalla de ideas, no de personalidades ni de mezquino faccionalismo”, escribió Streeting en una carta. “Tiene que ser amplio, y tiene que ser el mejor campo posible de candidatos. Apoyo ese enfoque y espero que usted lo facilite”, añade. Las ambiciones políticas de Streeting ya eran conocidas, por lo que es considerado como una de las pocas personas que podrían intentar destituir a Starmer.

Por separado, la ex viceprimera ministra Angela Rayner expresó al periódico The Guardian que Starmer tendría que “reflexionar” sobre su posición, y que estaba lista para “desempeñar mi papel” en cualquier elección de liderazgo si Streeting desencadenara una contienda. La presión que pesa sobre Starmer para que se haga a un lado se tomo fuerza desde que el Partido Laborista sufrió una debacle en elecciones locales y regionales la semana pasada, dejando ver la frustración de los votantes con un gobierno que hasta ahora no ha conseguido cumplir con las promesas de impulsar el crecimiento económico y mejorar el nivel de vida de los trabajadores. El Partido Laborista “acaba de recibir una paliza severa del electorado” y todos en el partido reconocen que las cosas tienen que cambiar, afirmó Rayner a ITV News.

“Algunas personas están diciendo eso, pero lo que yo digo es que cumplir lo que prometimos al electorado es lo más importante en lo que debemos concentrarnos en este momento. No voy a entrar en hipotéticos sobre el liderazgo en este momento”, explicó Rayner. UNA ECONOMÍA ESTANCADA Y UNA ALTA INFLACIÓN, NUTREN LA PRESIÓN SOBRE EL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO Actualmente el gobierno británico atraviesa por una economía estancada y una alta inflación situación que ha originado que el gobierno liderado por Starmer se vea obstaculizado por poder cumplir sus promesas que hizo el primer ministro tras su victoria electoral aplastante hace menos de dos años.

A pesar de la tormenta política a la que se enfrenta Starmer, él se comprometió a continuar en el cargo, lanzando una advertencia a los legisladores de que cualquier contienda por el liderazgo terminaría por sumir al gobierno en el “caos” en momentos en que tendría que centrar sus esfuerzos en cuestiones tales como la crisis del costo de vida y la guerra en Oriente Medio. “Su esfuerzo por rechazar un desafío se vio reforzado el jueves por la mañana por un raro dato económico positivo”, precisa la Agencia de Noticias The Associated Press. De acuerdo a este dato, el producto interno bruto registró un aumento del 0.6% en los primeros tres meses del año, en comparación con el 0.2% del trimestre anterior, dio a conocer la Oficina de Estadísticas Nacionales. La jefa del Tesoro Rachel Reeves detalló que las estas cifras muestran que sus políticas están funcionando y que este crecimiento económico daría la posibilidad al gobierno de poder destinar más dinero a los servicios públicos, así como a programas destinados a apoyar a los más afectados por el alto costo de vida. “Pero eso solo es posible gracias a la estabilidad económica que hemos devuelto a nuestra economía”, dijo Reeves a la BBC. “Y no deberíamos poner eso en riesgo sumiendo al país en el caos en un momento en que hay conflicto en el mundo”, concluyó Reeves. Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press.

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