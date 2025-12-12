Disney acusa a Google de usar la IA para infringir los derechos de autor de imágenes

    Disney acusa a Google de usar la IA para infringir los derechos de autor de imágenes
    Las acusaciones surgen tras las cartas enviadas a Meta y Character AI para cesar estas actividades, así como el litigio que presentó junto a las empresas NBCUniversal y Warner Bros. Discovery contra IA Midjourney y Minimax. FOTO:
    ESPECIAL.

Asegura que usa los modelos generados para explotar y distribuir comercialmente copias de sus obras protegidas

Los Ángeles.- Disney ha acusado al gigante tecnológico Google de entrenar y desarrollar servicios de Inteligencia Artificial (IA) con obras de la compañía de entretenimiento que luego distribuye sin su consentimiento, lo que supone una infracción de derechos de autor “a gran escala”, al tiempo que anunció un acuerdo multimillonario con OpeanAI.

“Google está infringiendo los derechos de autor de Disney a gran escala al copiar un gran corpus de obras protegidas por derechos de autor de Disney sin autorización para entrenar y desarrollar modelos y servicios de inteligencia artificial generativa”, indicó en una carta el bufete de abogados Jenner & Block en nombre de Disney, revisada este jueves por Variety.

Además, el coloso del entretenimiento alegó que muchas de las imágenes infractoras “llevan el logotipo de Géminis de Google, lo que insinúa falsamente que la explotación de la propiedad intelectual de Disney por parte de Google está autorizada y avalada” por la empresa.

La carta enumera además algunos de los míticos personajes de Disney afectados por los servicios de IA que emplea Google, incluidos ‘Frozen’, ‘El Rey León’, ‘La Sirenita’, ‘Toy Story’ o ‘Monsters Inc.’, además de otras franquicias como ‘The Simpsons’ o ‘Star Wars’.

El escrito de Disney además coincide con el acuerdo de inversión de más de mil millones de dólares en OpenAI que incluye la autorización para que ChatGPT y la herramienta de generación de vídeos Sora utilice sus personajes y propiedades para generar videos cortos a partir de las indicaciones de los usuarios, firmado este jueves.

