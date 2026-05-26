Doce muertos en un ataque aéreo israelí en un pueblo del este de Líbano

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    Doce muertos en un ataque aéreo israelí en un pueblo del este de Líbano
    Soldados israelíes llevan el ataúd del sargento de Estado Mayor Noam Hamburger, que murió en un ataque con dron libanés en el norte de Israel, durante su funeral en Atlit, Israel. AP
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por AP

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Esto ocurre tres días antes de que delegaciones militares libanesas e israelíes tengan previsto reunirse en Washington para conversaciones directa

BEIRUT.- El ejército de Israel se enfrentó el martes con el grupo armado Hezbollah, respaldado por Irán, a lo largo de un río estratégico en Líbano mientras las tropas israelíes intentaban avanzar más hacia el norte.

Un alto el fuego alcanzado previamente parecía más nominal con cada día que pasaba, complicando los esfuerzos por una paz más amplia en la guerra con Irán, ya que Teherán quiere que el fin de los combates incluya a Líbano.

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El río Litani ha sido una frontera de facto en Líbano, con grandes zonas al sur bajo control militar israelí a pesar del alto el fuego negociado en Washington que está en vigor desde hace más de un mes.

Un ataque israelí mata a 12, incluida una familia

Los ataques intensificados y los enfrentamientos del martes se produjeron después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, autorizó ataques más intensos dirigidos contra Hezbollah en todo el país.

Mientras tanto, un funcionario de seguridad israelí dijo que el ejército había movilizado un batallón adicional a Líbano. El funcionario habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas.

El ejército israelí dijo que atacó más de 100 sitios de Hezbollah en todo el sur de Líbano y en la zona del valle de Bekaa, durante la noche, y señaló que apuntó a instalaciones de almacenamiento, centros de mando y puntos de observación utilizados para atacar a tropas israelíes y a residentes en el norte de Israel.

El ataque alcanzó la aldea de Mashghara en la zona del valle de Bekaa, matando a 12 personas, incluidos varios miembros de una familia, según la Agencia Nacional de Noticias.

En los últimos días, Israel ha intensificado ataques en la ciudad y provincia de Nabatieh, justo al norte del río. El martes advirtió a los residentes de la ciudad que se fueran.

Hezbollah, por su parte, dijo que lanzó varios ataques con cohetes, artillería y drones explosivos contra tropas y vehículos israelíes movilizándose a lo largo del río hacia las aldeas de Nabatieh de Yohmor al-Shaqif y Zawtar al-Sharqieh.

La cadena Al-Manar TV de Hezbollah dijo que el grupo armado repelió ataques a lo largo de las riberas del río.

Desde el alto el fuego, Beirut se ha librado de ataques, pero los movimientos recientes de Israel han provocado temor.

“Sólo con decir unas pocas palabras en la televisión, él (Netanyahu) hace que todos entren en pánico y huyan de sus hogares”, dijo Tony Aboud en el bullicioso distrito capitalino de Hamra en Beirut. “No sé qué va a pasar ni cuánto tiempo podemos vivir así”.

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