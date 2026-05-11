Donald Trump advierte que el alto al fuego en Irán es ‘increíblemente frágil’

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    Donald Trump advierte que el alto al fuego en Irán es ‘increíblemente frágil’
    El estancamiento podría devolver a Oriente Medio a una guerra abierta y prolongar la crisis energética mundial desatada por el conflicto AP.

Esto sucede, luego de que el presidente de EU calificara de inaceptable la respuesta del país de Medio Oriente sobre el acuerdo

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el lunes de que el alto el fuego con Irán es “increíblemente frágil” tras la respuesta de la República Islámica al plan de acuerdo de paz.

Lo anterior trasciende luego de calificar como “basura” la propuesta más reciente de Teherán para poner fin a la guerra, pese a informes de que incluía concesiones sobre el programa nuclear iraní.

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“Por el momento, el alto el fuego se mantiene vigente, pero es increíblemente frágil, diría yo. Lo más débil que ha estado. Y esto lo digo tras leer el pedazo de basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo”, declaró a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

“Quieren negociar y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (Barack) Obama la habría aceptado”, añadió.

El republicano insistió en que su Administración tiene “un plan”, que consiste en que la República Islámica jamás obtenga un arma nuclear, y criticó que este compromiso no figura en la respuesta de Teherán.

No obstante, pese a su desacuerdo, Trump respondió a una pregunta de la prensa que una solución diplomática con Irán sigue siendo “muy posible”.

Trump ha exigido que el material nuclear sea retirado completamente, y es poco probable que acepte otras propuestas iraníes para la formalización de su control del estrecho y para reparaciones de guerra.

Mientras tanto, el enfrentamiento por el estrecho —que es un punto clave de tránsito para las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural— ha disparado los precios del combustible y ha sacudido los mercados globales.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien emprendió la guerra junto con Trump el 28 de febrero, insistió en que el conflicto “no ha terminado”, y declaró que un objetivo crucial es sacar el material nuclear de Irán. Si eso no puede lograrse mediante negociaciones, Netanyahu afirmó que Israel y Estados Unidos coinciden en que “podemos volver a enfrentarlos militarmente”.

GRANDES EXIGENCIAS

La propuesta de Irán pide que Estados Unidos reconozca su soberanía sobre el estrecho de Ormuz, formalizando su control sobre la vía fluvial internacional. Irán ha cerrado de facto el estrecho desde el inicio de la guerra, permitiendo que solo un pequeño número de barcos pase y cobrando peajes.

Pero expertos dicen que tal arreglo probablemente violaría el derecho internacional a la libertad de navegación. Esa propuesta también probablemente sería ampliamente rechazada por la comunidad internacional. El estrecho estaba abierto al tráfico internacional antes de la guerra.

Irán también está exigiendo reparaciones de guerra a Estados Unidos, el levantamiento de las sanciones internacionales, el descongelamiento de activos iraníes retenidos en el extranjero y un fin de la guerra entre Israel y el grupo libanés Hezbollah, según la televisión estatal iraní.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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