Seis personas fueron halladas muertas dentro de un vagón de tren en una estación ferroviaria cerca de la frontera entre Texas y México

El descubrimiento lo realizó un empleado de Union Pacific que inspeccionaba el tren detenido en la estación de Laredo antes de que continuara su viaje hacia el norte, según informó un portavoz del departamento de policía de Laredo, citando a la compañía ferroviaria de transporte de mercancías.

Según informaron las autoridades, el domingo por la tarde trabajadores ferroviarios de Texas encontraron a seis personas muertas dentro de un vagón de carga en un depósito cercano a la frontera con México.

Las autoridades están trabajando para determinar la causa de la muerte de las seis personas, cuyos cuerpos fueron encontrados alrededor de las 14:30 hora local, en una tarde en la que las temperaturas superaron los 32 °C. Nadie fue hallado con vida en el vagón, según informó el portavoz.

“Es un suceso muy lamentable. Se perdieron demasiadas vidas”, dijo a CNN José Espinoza, portavoz del departamento, y agregó que aún se desconocen las edades y el estatus migratorio de los fallecidos.

Según indicó, la investigación se encuentra en una fase preliminar.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) declaró estar al tanto del incidente y remitió las preguntas al departamento de policía de Laredo y a los Texas Rangers.

El hallazgo del domingo guarda paralelismos con un episodio de 2024 en el que 20 migrantes encerrados en un compartimento de tren en Laredo fueron rescatados en estado de deshidratación por agentes de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza).

El diario Laredo Morning Times informó en 2024 que Laredo era el puerto con mayor actividad de comercio internacional del país, con un promedio de 12 trenes diarios procedentes de México que transportaban casi 1.500 contenedores cargados en total.

Union Pacific, una de las mayores operadoras ferroviarias de Estados Unidos, gestiona muchos de los trenes y ha declarado que está cooperando con las autoridades tras las muertes ocurridas el domingo.

“Union Pacific lamenta este incidente y está colaborando estrechamente con las fuerzas del orden para investigarlo”, declaró Daryl Bjoraas, portavoz de la compañía, en un comunicado.

La administración Trump ha intensificado la represión contra la inmigración ilegal en la frontera entre Texas y México, pero su afirmación de que los cruces fronterizos se han reducido a cero ha sido cuestionada en los últimos días. Según Axios , las propias cifras de la CBP indican que 8.000 personas fueron detenidas al intentar cruzar la frontera en marzo, lo que supone un aumento del 15% con respecto a 2025.

Mientras tanto, según informes, avanzan los planes para cerrar un polémico centro de detención de inmigrantes en la frontera, ubicado en la base militar de Fort Bliss en El Paso, a unos 966 kilómetros (600 millas) de Laredo. Al menos tres detenidos han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ese lugar, y en marzo la instalación también sufrió un brote de sarampión.

En 2022, 53 migrantes, entre ellos seis niños, procedentes de México , Honduras, Guatemala y El Salvador, fueron encontrados muertos por asfixia dentro de un remolque de camión cerrado con llave, sin aire acondicionado ni agua, tras haber sido hacinados en el vehículo en Laredo para un viaje a Fort Worth, Texas.

Dos de los hombres que los abandonaron, Felipe Orduna-Torres y Armando Gonzales-García, fueron condenados a cadena perpetua el año pasado, mientras que otros cinco se enfrentaron a cargos de contrabando.