Donald Trump anuncia acuerdo de paz entre Hamás e Israel

El 8 de octubre se reportó, de último momento, que Israel y Hamás han acordado un tratado de paz, desde el escalamiento del conflicto Palestina e Israel, el 7 de octubre del 2024.

Sin embargo, la noticia del evento no fue emitido por las autoridades involucradas, sino por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

‘Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz’ afirmó Donald Trump, desde su cuenta de X.