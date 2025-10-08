Donald Trump anuncia acuerdo de paz entre Hamás e Israel
Desde su cuenta de Truth Social en X, Trump compartió que todos los rehenes serán liberados
El 8 de octubre se reportó, de último momento, que Israel y Hamás han acordado un tratado de paz, desde el escalamiento del conflicto Palestina e Israel, el 7 de octubre del 2024.
Sin embargo, la noticia del evento no fue emitido por las autoridades involucradas, sino por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
‘Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz’ afirmó Donald Trump, desde su cuenta de X.
El tratado de paz involucrará la liberación de rehenes; se reportó que esta primera acción es la fase inicial de un plan, con 20 puntos, el cual fue presentado por los Estados Unidos, junto con Israel, el 29 de septiembre.
Se estima que tras la liberación de los rehenes, las autoridades militares de Israel retirarán a sus soldados del territorio de Gaza.
Desde sus redes sociales, Donald Trump agradeció a los gobiernos de Turquía y de Egipto; afirma que fueron vitales para la realización del acuerdo. Por igual, destacó que todos los involucrados serán tratados de manera justa.