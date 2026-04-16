Donald Trump anuncia un alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano

EL CAIRO.- A más de un mes de la guerra entre Israel y Líbano, el presidente Donald Trump informó que han acordado un alto al fuego de 10 días.

De acuerdo a lo que trascendió el cese el fuego de diez días pactado podría ser extendido si progresan las conversaciones de paz entre ambas naciones.

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Lo anterior, según un memorando de seis puntos divulgado por el Departamento de Estado y acordado por los Gobiernos israelí y libanés afirma que “ambos países no se encuentran en estado de guerra y se comprometen a entablar negociaciones directas de buena fe, facilitadas por Estados Unidos”.

La tregua de diez días, que entrará en vigor a partir de las 17.00 hora de Washington (21.00 GMT), “podrá prorrogarse por mutuo acuerdo entre el Líbano e Israel si se demuestra un progreso en las negociaciones y en la medida en que el Líbano demuestre efectivamente su capacidad para ejercer su soberanía”, indica el texto.

Fue el jueves que el presidente invitó a los líderes de Israel y Líbano a la Casa Blanca para las primeras conversaciones de alto nivel entre los países desde 1983.

El mandatario norteamericano anunció la pausa en los combates en redes sociales, diciendo que siguió a conversaciones “excelentes” con el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Por otro lado, aseguró que se ordenó al vicepresidente JD Vance y a otros que trabajen con Israel y Líbano para “lograr una PAZ duradera”.

Mientras tanto, el jefe del ejército de Pakistán se reunió el jueves con el presidente del Parlamento de Irán como parte de los esfuerzos internacionales para presionar por una extensión de la tregua que ha pausado casi siete semanas de guerra entre Israel, Estados Unidos y la República Islámica.

La Casa Blanca dijo que cualquier conversación adicional sobre Irán probablemente tendría lugar en la capital paquistaní, Islamabad, aunque no se había tomado ninguna decisión sobre si reanudar las negociaciones.

Al momento la guerra ha sacudido los mercados y ha inquietado la economía global, ya que se ha cortado el transporte marítimo y los ataques aéreos han golpeado infraestructura militar y civil. Los precios del petróleo han caído en medio de esperanzas de un fin de los combates, y las acciones estadounidenses el miércoles superaron récords establecidos en enero.

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

El conflicto en Oriente Medio, iniciado por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero, no solo impacta en el aumento de la inestabilidad en la zona sino que ha afectado a la economía mundial, al interrumpir el tránsito por el estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circulaba el 20 % del petróleo de todo el mundo. EFE

CHINA PIDE REABRIR EL ORMUZ

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo al ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi que la situación ha llegado a una coyuntura crítica, y dijo que la soberanía, la seguridad y los derechos legítimos de Irán deben ser respetados, mientras que la libertad de navegación y la seguridad a través del estrecho de Ormuz deben garantizarse.

Desde que comenzó la guerra, Irán ha restringido el tráfico marítimo a través del estrecho, por el que en tiempos de paz transitaba una quinta parte del petróleo mundial.

El cierre efectivo del estrecho por parte de Teherán hizo que los precios del petróleo se dispararan, elevando el costo del combustible, los alimentos y otros bienes básicos mucho más allá de Oriente Medio, y Estados Unidos ha respondido con un bloqueo del transporte marítimo iraní.

Por otro lado, ayer Estados Unidos sostuvo el miércoles que ningún barco había logrado pasar el bloqueo desde que se impuso dos días antes, mientras que 13 buques mercantes cumplieron con la instrucción de las fuerzas estadounidenses de dar la vuelta y reingresar a aguas iraníes.

Mientras que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha asegurado que de no llegar a uyn acuerdo se intensificaría el dolor económico sobre Irán con nuevas sanciones económicas a países que hagan negocios con él, calificando la medida como el “equivalente financiero “ de una campaña de bombardeos.