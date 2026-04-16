El Papa León XIII denuncia un mundo ‘asolado por tiranos’ en medio de una fuerte controversia con Trump

León X, el primer papa estadounidense, también criticó a los líderes que utilizaban un lenguaje religioso para justificar las guerras e instó a un “cambio de rumbo decisivo” en una reunión celebrada en la ciudad más grande de las regiones anglófonas de Camerún, donde un conflicto latente que se remonta a casi una década ha dejado miles de muertos.

El papa León XIII arremetió contra los líderes que gastan miles de millones en guerras y afirmó que el mundo está siendo “asolado por un puñado de tiranos”, en unas declaraciones inusualmente contundentes pronunciadas el jueves en Camerún, después de que el presidente estadounidense Trump lo atacara de nuevo en las redes sociales.

“Los artífices de la guerra fingen ignorar que basta un instante para destruir, pero que a menudo toda una vida no es suficiente para reconstruir”, dijo el pontífice.

“Hacen la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en asesinatos y devastación, mientras que los recursos necesarios para la curación, la educación y la reconstrucción brillan por su ausencia”.

Los ataques de Trump contra Leo, lanzados por primera vez en vísperas de la ambiciosa gira del papa por cuatro países africanos y repetidos a última hora del martes, han causado consternación en África, donde vive más de una quinta parte de los católicos del mundo.

León, quien mantuvo un perfil relativamente bajo durante la mayor parte de su primer año como líder de la Iglesia, que cuenta con 1.400 millones de miembros, se ha convertido en un crítico declarado de la guerra que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

El jueves, el pontífice criticó duramente a los líderes que invocan temas religiosos para justificar las guerras.

“¡Ay de aquellos que manipulan la religión y el mismísimo nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y la inmundicia!”, dijo.

“Es un mundo al revés, una explotación de la creación de Dios que debe ser denunciada y rechazada por toda conciencia honesta.”

El papa hizo comentarios similares el mes pasado, diciendo que Dios rechazaba las oraciones de líderes con “las manos llenas de sangre”, en declaraciones ampliamente interpretadas como dirigidas al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien ha invocado un lenguaje cristiano para justificar la guerra contra Irán.

Trump comenzó sus críticas a Leo el domingo, cuando calificó al papa de “débil en materia de delincuencia y terrible para la política exterior” en una publicación en Truth Social.

El presidente estadounidense lo atacó de nuevo en las redes sociales a última hora del martes, y el miércoles, Trump publicó una imagen de Jesús abrazándolo , después de que una imagen anterior que había publicado, en la que se le representaba como una figura similar a Jesús, provocara críticas generalizadas.

El papa declaró que no dejaría de pronunciarse sobre la guerra con Irán y, desde entonces, ha evitado responder directamente a Trump.

Tras su llegada a Yaundé, la capital de Camerún, el miércoles, instó al gobierno de la nación centroafricana, liderado por el presidente Paul Biya, quien a sus 93 años es el gobernante más anciano del mundo, a erradicar la corrupción y resistir “los caprichos de los ricos y poderosos”.

El viaje de León el jueves a la ciudad angloparlante de Bamenda ha suscitado una tenue esperanza de que se puedan tomar medidas para resolver el conflicto que allí se libra, arraigado en la compleja historia colonial y poscolonial del país.

Camerún, antigua colonia alemana, fue dividida entre Gran Bretaña y Francia tras la Primera Guerra Mundial. La parte francesa obtuvo la independencia en 1960 y un año después se le unió la zona británica de habla inglesa, más pequeña, situada al oeste.

Según el International Crisis Group, más de 6.500 personas han muerto y más de medio millón han sido desplazadas en los combates entre las fuerzas gubernamentales y los grupos separatistas anglófonos.

Los sacerdotes son frecuentemente secuestrados para pedir rescate y algunos han sido asesinados. Una alianza separatista anunció que respetaría un alto el fuego de tres días para permitir que civiles y visitantes se desplazaran libremente durante la visita del papa.

Biya no ha viajado a las regiones angloparlantes desde que comenzaron los combates.

Hasta el momento, los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de paz han tenido escaso éxito, aunque el jueves Leo afirmó sentirse alentado por el hecho de que la crisis “no haya degenerado en una guerra religiosa” y expresó su esperanza de que los líderes cristianos y musulmanes pudieran mediar para poner fin a los combates.