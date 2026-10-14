Trump anuncia prospecciones de petróleo, gas y minerales en Groenlandia

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    Trump anuncia prospecciones de petróleo, gas y minerales en Groenlandia
    Trump ha manifestado su deseo de adquirir Groenlandia desde al menos 2019 y, durante su segundo mandato lanzó amenazas de apoderarse del territorio a Dinamarca, un aliado de la OTAN. AP

Esto trasciende a menos de un mes después de que firmara un acuerdo con los líderes de Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que una exploración “masiva” en busca de petróleo, gas y minerales está a punto de comenzar en “nuestra nueva y hermosa Groenlandia”.

No quedó claro de inmediato a qué prospección o iniciativa se refería el presidente en su publicación, y Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca, no una parte de Estados Unidos.

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Trump publicó el mensaje en su plataforma Truth Social tras un acto de campaña en Wasilla, Alaska, para hacer proselitismo a favor del senador republicano Dan Sullivan, quien busca un tercer mandato para representar al estado en una elección contra la excongresista demócrata Mary Peltola.

El aumento de los precios de la energía —resultado directo de la guerra de Trump en Irán— está generando graves y sostenidas dificultades financieras para la clase trabajadora de Estados Unidos de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo mes.

Es probable que los comentarios de Trump el miércoles apunten a atender las preocupaciones de los votantes antes de que acudan a las urnas.

Pero, pese al optimismo de Trump, la exploración y extracción de recursos en Groenlandia ha frenado a las empresas durante décadas debido al duro clima de la isla, la falta de infraestructura clave y una geología complicada.

Los intentos previos de extraer los llamados minerales de tierras raras, así como petróleo y gas, nunca han avanzado más allá de la etapa exploratoria.

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