El gobierno de Trump ofrece hasta 3 mil dólares para que migrantes se ‘autodeporten’

Internacional
/ 23 diciembre 2025
    La meta gubernamental del gobierno de EU es deportar a un millón de personas en el primer año de Donald Trump. VANGUARDIA

El Departamento de Seguridad Nacional comentó que este ‘incentivo’ es para que los migrantes puedan pasar las fiestas navideñas en casa

La administración de Donald Trump triplicó la oferta para que migrantes se “autodeporten” de los Estados Unidos (EU), comentó este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), decisión que estará disponible hasta el 31 de diciembre, con vuelos de regreso incluidos.

“Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, les daremos 3,000 dólares durante las fiestas para que puedan regresar a casa. Les compraremos el boleto de avión y les daremos 3,000 dólares para que regresen a su país”, declaró Kristi Noem, titular de la DHS.

En mayo de 2025 la DHS había anunciado un “incentivo” de mil dólares para que las personas puedan “autodeportarse”.

Por medio de la aplicación CBP Home del DHS, las personas migrantes “indocumentados” en territorio estadounidense podrán solicitar su viaje organizado y financiado por esta entidad de los EU.

Noem a través de una publicación en la cuenta de la DHS de X, señaló que este “incentivo” se triplicó para que las personas “indocumentadas” puedan volver a casa por motivo de la navidad.

Según Noem, desde enero de 2025, 1.9 millones de inmigrantes se han “autodeportado” y algunas decenas de miles desde la página de CBP Home. Sin embargo, el medio de comunicación Bloomberg señaló que, estas cifras fueron verificadas fuera de la versión oficial.

Esta propaganda política para “incentivar” las “autodeportaciones” ocurren en un momento en que la administración Trump no ha alcanzado la meta de un millón de deportaciones. Su gobierno ha deportado a más de 261 mil personas, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

(Con información de Bloomberg, El Economista, Yahoo Finanzas y TeleMundo)

Temas


Deportaciones
Migración
política

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


DHS

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

