El gobierno de Trump ofrece hasta 3 mil dólares para que migrantes se ‘autodeporten’

La administración de Donald Trump triplicó la oferta para que migrantes se “autodeporten” de los Estados Unidos (EU), comentó este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), decisión que estará disponible hasta el 31 de diciembre, con vuelos de regreso incluidos.

“Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, les daremos 3,000 dólares durante las fiestas para que puedan regresar a casa. Les compraremos el boleto de avión y les daremos 3,000 dólares para que regresen a su país”, declaró Kristi Noem, titular de la DHS.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma la Guardia Costera de EU que entre las víctimas del accidente de la Marina mexicana hay un niño de 2 años

En mayo de 2025 la DHS había anunciado un “incentivo” de mil dólares para que las personas puedan “autodeportarse”.

Por medio de la aplicación CBP Home del DHS, las personas migrantes “indocumentados” en territorio estadounidense podrán solicitar su viaje organizado y financiado por esta entidad de los EU.

Noem a través de una publicación en la cuenta de la DHS de X, señaló que este “incentivo” se triplicó para que las personas “indocumentadas” puedan volver a casa por motivo de la navidad.

Según Noem, desde enero de 2025, 1.9 millones de inmigrantes se han “autodeportado” y algunas decenas de miles desde la página de CBP Home. Sin embargo, el medio de comunicación Bloomberg señaló que, estas cifras fueron verificadas fuera de la versión oficial.

Esta propaganda política para “incentivar” las “autodeportaciones” ocurren en un momento en que la administración Trump no ha alcanzado la meta de un millón de deportaciones. Su gobierno ha deportado a más de 261 mil personas, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

(Con información de Bloomberg, El Economista, Yahoo Finanzas y TeleMundo)