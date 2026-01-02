Donald Trump quiere que EU vuelva a la Luna antes de que termine su mandato

Con los astronautas listos para volar alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo cuando Artemis 2 haga su esperado ascenso en algún momento de esta primavera, 2026 ya estaba destinado a convertirse en un año destacado en el espacio.

También es probable que sea uno de los momentos más decisivos, con un nuevo liderazgo en la NASA en el astronauta privado multimillonario Jared Isaacman y una industria espacial privada liderada por magnates asumiendo más que un mero papel de apoyo para ayudar a que Estados Unidos gane su carrera con China para regresar a la superficie lunar.

TE PUEDE INTERESAR: Maduro insta a Trump a abandonar el ‘belicismo ilegal’ e iniciar ‘conversaciones serias’

Combinado con la directiva previa a las vacaciones de Donald Trump sobre la “superioridad espacial estadounidense”, que incluye plantar la bandera de las estrellas y las rayas en la Luna antes del final de su segundo mandato, marca el comienzo de lo que podría ser el período más importante en los vuelos espaciales humanos en más de una generación.

“El año pasado fue en realidad una sensación de definición, al menos un punto de inflexión, para el programa Artemis, colocándolo firmemente como una prioridad y enmarcándolo explícitamente como una carrera contra China”, dijo Casey Dreier, director de política espacial de la Planetary Society.

“Ahora se trata de la ejecución, y creo que veremos si Jared Isaacman logra aportar un enfoque diferente y realmente ver resultados rápidamente”.

La confirmación en diciembre de Isaacman, amigo y aliado del jefe de SpaceX, Elon Musk, como el próximo administrador de la agencia espacial estadounidense fue casi el toque final a la política establecida desde hace tiempo por la administración Trump de llevar estadounidenses a la Luna antes que China, que busca llegar allí en 2030 a través de su proyecto Chang’e.

Después de un vacilante proceso de nominación que comenzó más de un año antes, Isaacman rápidamente respondió en una publicación a X la semana pasada, declarando: “Nuestra prioridad número uno: el liderazgo estadounidense en el terreno elevado del espacio”.

Con Artemis 2 acercándose a la plataforma de lanzamiento para una misión prevista entre febrero y abril, y Artemis 3, que llevará una tripulación de cuatro personas aún sin nombre, incluida la primera mujer y la primera persona de color, para un aterrizaje lunar programado para mediados de 2027, el programa estadounidense parece estar en mejor forma que hace un año.

Entonces, el futuro del cohete Space Launch System (SLS) de la NASA, con un presupuesto excesivo y años de retraso, para las misiones Artemis 2 y 3, quedó en duda de inmediato, lo que podría retrasar el proyecto años si la NASA lo hubiera abandonado en favor de la nave de carga pesada Starship de Musk, muy mejorada, para realizar más aventuras lunares y viajes a Marte más allá.

Los expertos creen que esto aún es probable, pero quizás no hasta que Trump tenga su momento de plantar la bandera en la Luna. Isaacman, en su audiencia original de nominación al Senado en abril, pareció coincidir.

“Creo que el SLS y la arquitectura actual de Artemis representan la manera más rápida de que los astronautas estadounidenses regresen a la Luna. Pero a largo plazo, no es una solución sostenible ni asequible”, declaró a los senadores.

Dreier, por su parte, afirmó que el éxito de las primeras misiones tripuladas a la Luna de la NASA desde el último alunizaje del programa Apolo en 1972 está lejos de ser seguro. También señaló un año de agitación en la NASA que incluyó una drástica reducción de empleos , una propuesta presupuestaria de la administración Trump que aniquilaba la ciencia y que finalmente fue rechazada por el Congreso, y la saga de altibajos de la confirmación de Isaacman.

“Se vio una cantidad significativa de disrupción que se impuso de manera no estratégica, probablemente aleatoria, y en cierto modo como consecuencia de varias otras fuerzas dentro de la administración, como Doge [el llamado “departamento de eficiencia gubernamental” de Musk], y la oficina de administración y presupuesto a través del proceso de recorte presupuestario”, dijo.

En última instancia, generó mucha fricción, caos y pérdida de la experiencia de la NASA sin ningún tipo de enfoque positivo o redirigido. Se dio una situación en la que, en cierto modo, desperdiciaron un año, y ahora Isaacman llega con un máximo de tres años, y potencialmente un año antes de que un partido de oposición relativamente hostil políticamente tome el control de la Cámara de Representantes, o tal vez incluso del Senado.

Perdieron mucho tiempo imponiendo una estrategia coherente. Simplemente perdieron ese año.

Otros expertos espaciales acogieron con satisfacción la confirmación de Isaacman como una oportunidad para aportar claridad en varias áreas en las que la NASA ha contratado o se ha asociado con operadores privados, incluidos SpaceX y Blue Origin, la nueva empresa espacial ascendente del fundador de Amazon, Jeff Bezos.

“La política espacial está en general en buena forma, por lo que el verdadero trabajo está en la implementación, con desafíos para la gestión de proyectos, la financiación y la integración de sistemas”, dijo Scott Pace, director del Instituto de Política Espacial de la Universidad George Washington y secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Espacio durante el primer mandato de Trump.

A corto plazo, preveo que estará analizando detenidamente la misión Artemis 2 y las decisiones necesarias para un vuelo seguro. Dicho esto, espero que veamos un camino más claro hacia adelante en varios temas.

Pace enumeró una serie de iniciativas: la eliminación gradual del SLS y la compra de servicios comerciales de transporte pesado de al menos dos proveedores; el arrendamiento de estaciones espaciales privadas en órbita terrestre para 2028 para apoyar el cierre planificado de la Estación Espacial Internacional (ISS) para 2030; la incentivación y el arrendamiento de servicios de comunicación y navegación lunares de proveedores comerciales antes de 2030; y la operación de un reactor nuclear de propiedad privada en la Luna para 2030.

Dijo que también estaba buscando misiones para demostrar la adquisición comercial y el regreso a la Tierra de materiales de tierras raras desde un asteroide.

“Eso, y la seguridad de los vuelos espaciales tripulados, harían que el año fuera bueno”, dijo.

La mayoría de los expertos coinciden en que en 2026 se verán mayores avances en las colaboraciones público-privadas en el espacio, especialmente con la NASA bajo la dirección de Isaacman. Blue Origin demostró en noviembre que finalmente pudo despegar su pionero cohete New Glenn y ponerlo en camino hacia Marte, y planea un vuelo de prueba a principios de este año de su módulo de aterrizaje lunar Blue Moon, seleccionado por la NASA para Artemis 5, no antes de marzo de 2030.

SpaceX, propiedad de Musk, que construye un sistema de aterrizaje humano (HLS) para Artemis 3 y 4, sigue dominando el sector, transportando astronautas en órbita baja a la EEI y ampliando su red de comunicaciones por satélite Starlink. En 2025, la compañía batió otro récord de lanzamientos en un solo año: 165, sin incluir algunos vuelos de prueba de Starship.

Incluso Virgin Galactic, uno de los varios titulares de contratos privados de la NASA, pero que se ha mantenido en silencio desde el retiro de su empresa de turismo SpaceShipTwo en 2024, tiene planes de expansión, con el objetivo de lanzar su nueva nave espacial de clase Delta antes de fin de año.

Dreier dijo que miraría más allá, más allá del alunizaje de Artemis 3, antes de poder evaluar cuán exitosa habrá sido la dependencia de la NASA de socios privados, específicamente SpaceX y eventualmente Blue Origin, para los vuelos espaciales humanos.

“El lanzamiento es la parte más fácil de todo esto. Llevar cosas al espacio, eso es lo fácil”, dijo.

Aterrizar es mucho más difícil, sobre todo en un cuerpo celeste diferente. Hemos puesto mucho prestigio nacional, políticas y, en cierta medida, planificación de seguridad nacional en el hecho de que una o dos empresas que nunca antes lo han hecho lo harán por nosotros.

“De modo que Estados Unidos se ha convertido en una especie de observador de su propia prioridad nacional, en lugar de tener el control sobre ella”.