Con hat-trick de Tahiel Jiménez, México clasifica a Semifinales en Santo Domingo 2026

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    Con hat-trick de Tahiel Jiménez, México clasifica a Semifinales en Santo Domingo 2026
    Con tres goles de Tahiel Jiménez y uno más de Rogelio González, el Tricolor avanzó como líder del Grupo A. FOTO: SELECCIÓN NACIONAL

El conjunto nacional ahora enfrentará a Panamá tras superar la fase de grupos de manera invicta, terminando como líderes del Grupo A

La Selección Mexicana aseguró su lugar en las semifinales del torneo de futbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al imponerse 4-1 a Guatemala en el Estadio Cibao FC. El conjunto nacional terminó como líder del Grupo A y ahora se medirá a Panamá en la siguiente ronda.

El partido comenzó cuesta arriba para el representativo mexicano. Apenas al minuto 2, Guatemala tomó ventaja gracias a un autogol de Karol Velázquez. La jugada se originó en un servicio desde la banda izquierda enviado por Diego Fernández. En su intento por despejar el balón, el defensor mexicano terminó enviándolo a su propia portería.

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Lejos de resentir el golpe, México reaccionó rápidamente y encontró el empate antes del primer cuarto de hora. Al minuto 14, Jesús Serrato filtró un pase dentro del área que encontró a Tahiel Jiménez, quien definió con rapidez ante la salida del arquero guatemalteco para colocar el 1-1.

Con el paso de los minutos, el cuadro mexicano comenzó a controlar la posesión y a generar mayor presencia ofensiva. Sin embargo, la defensa guatemalteca logró contener los intentos de remontada durante el resto de la primera mitad, por lo que ambos equipos se fueron al descanso con el marcador igualado.

La diferencia llegó en el complemento y tuvo como protagonista a Tahiel Jiménez. El atacante marcó su segundo gol de la noche al minuto 50 en una jugada de tiro libre. Tras un amague de Juan Pablo Uribe, Jiménez fue el encargado de ejecutar el cobro. El balón se desvió en la barrera, lo que dejó sin posibilidades al guardameta y permitió que México tomara la ventaja por primera vez en el encuentro.

Ocho minutos después, el delantero volvió a aparecer. En un tiro de esquina cobrado desde la derecha, Jiménez ganó la posición dentro del área y conectó un remate de cabeza para firmar el 3-1 y completar su triplete.

La ofensiva mexicana no bajó el ritmo. Al minuto 60, una nueva llegada por aire generó el cuarto tanto. Jiménez volvió a imponerse en el juego aéreo, aunque esta vez su cabezazo se estrelló en el travesaño. El rebote quedó a la deriva y Rogelio González aprovechó para conectar una volea que terminó en el fondo de la red.

Con la victoria, sumada al triunfo de Venezuela por 3-2 sobre República Dominicana, México cerró la fase de grupos en la primera posición de su sector. El resultado mantiene al Tricolor en la pelea por las medallas y lo instala en las semifinales del certamen, donde buscará el pase a la final frente a Panamá.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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