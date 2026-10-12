Trump asegura que Putin y Zelenski quieren frenar la guerra en Ucrania

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    Trump asegura que Putin y Zelenski quieren frenar la guerra en Ucrania
    Donald Trump, presidente de Estado Unidos X

El Presidente de E.U urgió un acuerdo de paz tras reportar 32 mil bajas en el último mes y defendió la tregua energéticca.

Donald Trump afirmó que los líderes de Rusia y Ucrania buscan poner fin a la guerra. Durante una entrevista para Fox News, el presidente de Estados Unidos aseguró que tanto Vladímir Putin como Volodímir Zelenski desean un detener su ataque, aunque advirtió que actualmente “no saben cómo” concretar un acuerdo duradero.

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El nivel de violencia en el campo de batalla acelera la urgencia diplomática. Pues, de acuerdo con Trump, alrededor de 32 mil personas murieron en combate durante el último mes. Ante estas cifras, el líder estadounidense insistió en que ambas naciones deben sentarse a negociar de inmediato para evitar una mayor pérdida de vidas.

La tregua energética sigue en el centro de las discusiones bilaterales. Al ser cuestionado sobre la falta de una confirmación pública por parte del Kremlin respecto al alto al fuego en infraestructura eléctrica y refinerías propuesto por Washington, Trump mostró confianza. “Lo lograremos”, respondió de manera contundente para reafirmar sus gestiones diplomáticas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/hasta-ahora-el-kremlin-no-confirma-la-tregua-energetica-con-ucrania-anunciada-por-trump-PO24088465

FRICCIONES DIPLOMÁTICAS Y ESCEPTICISMO EN EUROPA

El anuncio sobre el cese a los ataques energéticos generó sorpresa en Kiev. Aunque Trump difundió previamente que existía un entendimiento preliminar para proteger la red eléctrica, el presidente Zelenski señaló que la medida no contaba con un acuerdo formal firmado. Sin embargo, las autoridades ucranianas expresaron que respetarán la tregua si Moscú detiene de manera efectiva sus bombardeos.

Rusia mantiene una postura cautelosa mientras continúan los operativos militares. Desde el Kremlin evitaron dar por hecho el pacto energético y reiteraron que cualquier negociación formal exige resolver primero sus demandas territoriales. En paralelo a estos discursos, diversos reportes confirman que los ataques con drones y las presiones sobre las líneas de suministro eléctrico han continuado en varias regiones del territorio ucraniano.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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