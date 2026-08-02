Dos helicópteros colisionan en pleno operativo contra incendio forestal; mueren dos personas

LACANAU.- Dos miembros de la tripulación murieron y otros dos sobrevivieron después de que dos helicópteros de extinción de incendios colisionaran en el aire mientras combatían un gran incendio forestal en Ática Occidental.

Cada helicóptero llevaba dos tripulantes, informó el departamento de bomberos griego. Se estaba llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate cerca de Porto Germeno.

TE PUEDE INTERESAR: Peligro de incendios en oeste de Europa disminuye; ahora Grecia entra en alerta

El portavoz del Servicio de Bomberos, Vassilis Vathrakogiannis, confirmó en conferencia de prensa las muertes de un piloto danés y de un coordinador griego de extinción de incendios. Los supervivientes fueron identificados como un piloto británico y un coordinador griego de extinción de incendios, uno de los cuales resultó herido.

Vientos huracanados empujaban las llamas hacia el interior de la región de Atenas y forzaban nuevas evacuaciones, Francia vigila las llamas en una extensa zona calcinada cuatro veces mayor que París para evitar que volvieran a expandirse y los grandes incendios de España por fin dejaron de avanzar.

Las llamas se propagaron por el oeste de Ática, la región administrativa que incluye la capital, amenazando comunidades y un distrito industrial a las afueras de la ciudad de Megara, mientras las violentas ráfagas impedían que los aviones de extinción de incendios recogieran agua del mar.

Los helicópteros colisionaron mientras realizaban operaciones aéreas para combatir las llamas y se estrellaron cerca de la zona costera de Psatha, lo que activó de inmediato una operación de búsqueda y rescate.

Los dos helicópteros Bell habían sido alquilados para apoyar en el combate del gran incendio forestal que ardía en Ática y Beocia.

El accidente tuvo lugar mientras Grecia continuaba luchando contra múltiples incendios forestales a gran escala en medio de condiciones calurosas, secas y de mucho viento que han puesto a prueba los recursos de extinción de incendios en todo el país.

Al momento las autoridades dijeron que se desconoce la causa exacta y las circunstancias de la colisión, por lo que se abrió una investigación.

Las evacuaciones masivas en Francia y España son la medida más reciente de una amenaza de incendios forestales que crece en toda Europa.

Europa entró en 2026 tras su peor año de incendios forestales registrado, cuando ardieron más de 10 mil kilómetros cuadrados (3 mil 860 millas cuadradas) en 2025. En las últimas cuatro décadas, los incendios forestales se han vinculado a casi 800 muertes en gran parte de Europa, según la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Europa es el continente que se está calentando más rápido, ya que las temperaturas aumentan al doble de velocidad que el promedio global desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.