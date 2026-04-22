Dos mujeres a las que Trump pidió que Irán perdonara ya fueron puestas en libertad bajo fianza

Golnaz Naraghi, de 37 años, y Venus Hosseininejad, de 28, se encuentran en libertad bajo fianza desde finales de marzo, según la organización iraní de derechos humanos con sede en Oslo. Se desconoce la situación de las otras seis mujeres.

De acuerdo a un organismo de control de derechos humanos con sede en Noruega, dos de las ocho mujeres iraníes a las que el presidente Donald Trump instó a la República Islámica a perdonar la vida ya habían sido liberadas cuando hizo el llamamiento público.

Trump llamó la atención sobre la difícil situación de las mujeres cuando compartió un mensaje de Eyal Yakoby, activista estadounidense proisraelí, que incluía un collage del octeto.

“A los líderes iraníes, que pronto estarán en negociaciones con mis representantes: agradecería enormemente la liberación de estas mujeres”, escribió el presidente en Truth Social.

“Estoy seguro de que respetarán el hecho de que lo hayas hecho. ¡Por favor, no les hagas daño! ¡Sería un excelente comienzo para nuestras negociaciones!”

En respuesta a la publicación de Trump, el poder judicial iraní afirmó que algunas de las mujeres ya habían sido liberadas —sin revelar sus nombres— y que ninguna se enfrentaba a la pena de muerte. Organizaciones de derechos humanos señalan que al menos dos de las mujeres que aún permanecen detenidas se enfrentan a cargos que conllevan la pena capital.

Naraghi, médico de urgencias y especialista en medicina interna, y Hosseininejad, que practica la fe bahá’í, fueron arrestados en medio de las protestas contra el régimen que sacudieron Irán en enero.

Hosseininejad fue detenida el 15 de enero y obligada a confesar crímenes contra el Estado en la televisión pública, según informó su familia a la Australian Broadcasting Corporation.

Según el grupo de derechos humanos Femena, Naraghi había sido capturada un día antes y obligada a firmar una confesión en la prisión de mujeres de Qarchak.

Entre los demás detenidos mencionados en la publicación se encuentra Bita Hemmati, acusada de múltiples delitos, entre ellos el uso de explosivos y armas, el lanzamiento de objetos como bloques de hormigón, la participación en concentraciones de protesta y la alteración de la seguridad nacional, según el Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), organización de la oposición.

Hemmati fue arrestada junto con su esposo y otros dos hombres que vivían en el mismo edificio de apartamentos, y los cuatro fueron condenados a muerte por los presuntos crímenes contra el régimen.

En la publicación también aparecían Diana Taherabadi, de 16 años, y Mahboubeh Shabani, de 33, quienes fueron arrestadas a principios de este año.

Taherabadi fue acusado de declarar la guerra a Dios, un delito capital en Irán, mientras que Shabani fue acusado de ayudar a manifestantes heridos y fue detenido en febrero.

No fue posible verificar de forma independiente los detalles sobre las otras mujeres que aparecen en la publicación de Yakoby: Ghazal Ghalandari, Panah Movahedi y Ensieh Nejat.

Según la agencia de noticias de derechos humanos con sede en Estados Unidos, que se basa en una red de fuentes dentro de Irán, más de 50.000 personas fueron detenidas durante las manifestaciones.

El NCRI estima que más de 300 personas fueron ejecutadas en el primer mes de este año.