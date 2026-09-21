Drones rusos bombardean una ciudad del sur de Ucrania tras el ataque con mil drones de Kiev durante el fin de semana
Volodímir Zelensky, denunció los ataques y afirmó que Rusia mantiene una política de escalada milita
La guerra entre Rusia y Ucrania continúa marcada por una intensa campaña de ataques con drones, mientras los esfuerzos internacionales para alcanzar un acuerdo de paz no muestran avances significativos.
Durante la noche del domingo, fuerzas rusas atacaron la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania. De acuerdo con las autoridades ucranianas, varios puntos de la ciudad fueron alcanzados, entre ellos edificios residenciales, una universidad y un centro comercial. Al menos cinco personas resultaron heridas.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, denunció los ataques y afirmó que Rusia mantiene una política de escalada militar. También señaló que otras nueve regiones del país fueron atacadas durante la misma jornada.
Los nuevos bombardeos ocurrieron apenas un día después de una importante ofensiva ucraniana con drones contra territorio ruso. Moscú aseguró que sus sistemas de defensa aérea interceptaron 244 drones durante la noche, algunos de ellos sobre zonas cercanas a la capital rusa y otros sobre el mar Negro.
Por su parte, las autoridades militares de Ucrania informaron que lograron derribar o neutralizar 148 drones lanzados por Rusia durante el mismo periodo.
El intercambio de ataques se produce mientras dirigentes internacionales se preparan para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.
Zelensky ha expresado su intención de reunirse allí con el presidente estadounidense, Donald Trump. Vladimir Putin, en cambio, no tiene previsto asistir al encuentro.
Los gobiernos europeos observan con preocupación la continuidad de las operaciones militares rusas y han incrementado sus llamados a Moscú para poner fin a la invasión. Sin embargo, hasta ahora no existen señales claras de que el Kremlin esté dispuesto a abandonar sus principales objetivos en Ucrania.
MOLDAVIA VUELVE A DETECTAR UNA INCURSIÓN AÉREA
La expansión de los ataques con drones también está generando preocupación fuera de Ucrania y Rusia.
Países vecinos han registrado en varias ocasiones la entrada de aeronaves no tripuladas en sus espacios aéreos, aumentando el temor de que el conflicto termine afectando directamente a otras naciones de la región.
El Ministerio de Defensa de Moldavia informó que durante la madrugada del lunes tuvo que restringir temporalmente el uso de parte de su espacio aéreo septentrional.
La medida se tomó después de que los sistemas de vigilancia detectaran un objeto aéreo que había ingresado al territorio nacional poco después de la medianoche.
Moldavia ha registrado varias incursiones similares durante las últimas semanas y también se han localizado restos de drones dentro de sus fronteras.
Las autoridades no siempre han podido determinar con certeza el origen de estos aparatos, debido, entre otros factores, a las interferencias electrónicas que pueden alterar sus trayectorias.
La presidenta moldava, Maia Sandu, ha acusado reiteradamente a Rusia de representar una amenaza para la seguridad de su país.
A comienzos de septiembre, después de nuevos ataques cerca de la frontera moldava-ucraniana, afirmó que la guerra rusa estaba acercándose cada vez más a su territorio.
Rumania, otro país vecino de Ucrania y miembro de la OTAN, también ha reportado un aumento de las incursiones de drones en su espacio aéreo.
Mientras continúan los ataques y las incursiones en países vecinos, la atención internacional se concentra en la Asamblea General de la ONU, donde los gobiernos buscarán discutir nuevas vías para intentar detener una guerra que, después de más de cuatro años, continúa sin una solución diplomática definitiva.