Egipto y los Emiratos Árabes Unidos advirtieron a Israel sobre los ataques de Hamás antes del 7 de octubre

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    Egipto y los Emiratos Árabes Unidos advirtieron a Israel sobre los ataques de Hamás antes del 7 de octubre
    Los periodistas israelíes Shlomi Eldar y Ruth Yuval en el libro “843 días de abandono y resiliencia” publicaron una investigación que revelaba que Netanyahu sabía del ataque de Hamas diez días antes del 7 de octubre de 2023. AP

Varios medios de comunicación internacionales han insistido que Netanyahu sabía con anterioridad sobre la posibilidad de un ataque por parte de Hamas

De acuerdo con el medio de comunicación The Atlantic, Abbas Kamel, jefe de inteligencia de Egipto, notificó a Israel el 26 de septiembre de 2023 que Hamás parecía estar preparándose para un ataque.

Asimismo el periódico israelí Haaretz publicó un artículo a principios de septiembre de 2026 señalando que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había recibido una advertencia similar de Mohammed bin Zayed, presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el 27 de septiembre de 2023.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/un-aislado-netanyahu-desafia-a-la-onu-en-momentos-que-busca-la-reeleccion-en-israel-DE23728830

El Wall Street Journal (WSJ) también informó en su edición impresa del 28 de septiembre de 2026 que Abbas Kamel llamó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para entregar un tercer aviso, según informaron funcionarios de un gobierno árabe.

Associated Press informó que, el domingo pasado, Netanyahu visitó los Emiratos Árabes Unidos y pidió a Mohammed bin Zayed que desmintiera la información de Haaretz, según una fuente anónima que supuestamente tenía conocimiento directo de la reunión.

La llamada a Netanyahu por parte de Kamel, de la que no se había informado anteriormente, es una de las múltiples advertencias previas que Netanyahu y otros funcionarios israelíes recibieron antes del ataque, señalaron los funcionarios del gobierno árabe y otras personas familiarizadas con el asunto.

El WSJ también informó que Netanyahu ha negado con anterioridad haber recibido una advertencia personal antes del ataque por parte del gobernante de los EAU, revelada por primera vez en el libro “843 días de abandono y resiliencia” de los periodistas israelíes Shlomi Eldar y Ruth Yuval.

La advertencia egipcia previa fue informada por primera vez por el periódico israelí Yediot Ahronot y, más recientemente, por la revista The Atlantic.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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