Egipto y los Emiratos Árabes Unidos advirtieron a Israel sobre los ataques de Hamás antes del 7 de octubre

Asimismo el periódico israelí Haaretz publicó un artículo a principios de septiembre de 2026 señalando que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , había recibido una advertencia similar de Mohammed bin Zayed, presidente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el 27 de septiembre de 2023.

De acuerdo con el medio de comunicación The Atlantic, Abbas Kamel, jefe de inteligencia de Egipto, notificó a Israel el 26 de septiembre de 2023 que Hamás parecía estar preparándose para un ataque.

El Wall Street Journal (WSJ) también informó en su edición impresa del 28 de septiembre de 2026 que Abbas Kamel llamó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para entregar un tercer aviso, según informaron funcionarios de un gobierno árabe.

Associated Press informó que, el domingo pasado, Netanyahu visitó los Emiratos Árabes Unidos y pidió a Mohammed bin Zayed que desmintiera la información de Haaretz, según una fuente anónima que supuestamente tenía conocimiento directo de la reunión.

La llamada a Netanyahu por parte de Kamel, de la que no se había informado anteriormente, es una de las múltiples advertencias previas que Netanyahu y otros funcionarios israelíes recibieron antes del ataque, señalaron los funcionarios del gobierno árabe y otras personas familiarizadas con el asunto.

El WSJ también informó que Netanyahu ha negado con anterioridad haber recibido una advertencia personal antes del ataque por parte del gobernante de los EAU, revelada por primera vez en el libro “843 días de abandono y resiliencia” de los periodistas israelíes Shlomi Eldar y Ruth Yuval.

La advertencia egipcia previa fue informada por primera vez por el periódico israelí Yediot Ahronot y, más recientemente, por la revista The Atlantic.