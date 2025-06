El apagón de Internet en Irán deja a sus ciudadanos a oscuras sobre la guerra con Israel

Mientras la guerra entre Israel e Irán llega a su primera semana, los iraníes han pasado casi la mitad del conflicto en un apagón casi total, incapaces de conectarse no sólo con el mundo exterior sino también con sus vecinos y seres queridos en todo el país.

Los civiles no saben cuándo y dónde atacará Israel el próximo vez, a pesar de que las fuerzas israelíes emiten advertencias a través de sus canales en línea en idioma persa.

TE PUEDE INTERESAR: Irán rechaza conversaciones con EU después de que Trump diera un plazo de dos semanas para permitir negociaciones

Cuando caen los misiles, la desconexión de los servicios telefónicos y de internet implica no saber durante horas o días si sus familiares o amigos están entre las víctimas.

Eso ha dejado a muchos buscando en varias aplicaciones de redes sociales para ver qué está sucediendo: nuevamente, solo una muestra de la vida capaz de llegar a Internet en una nación de más de 80 millones de personas.

Los activistas lo ven como una forma de guerra psicológica para una nación demasiado familiarizada con los controles de información estatales y los cortes selectivos de Internet durante las protestas y los disturbios.

“El régimen iraní controla el ámbito informativo de forma muy estricta”, declaró Marwa Fatafta, directora de políticas y defensa del grupo de derechos digitales Access Now, con sede en Berlín, en una entrevista con The Associated Press. “Sabemos por qué el régimen iraní cierra. Quiere controlar la información. Así que su objetivo es muy claro”.

Pero esta vez, esto ocurre durante un conflicto mortal que estalló el 13 de junio con ataques aéreos israelíes contra instalaciones nucleares y militares , generales de alto rango y científicos nucleares.

Al menos 657 personas, incluidos 263 civiles, han muerto en Irán y más de 2.000 han resultado heridas, según un grupo con sede en Washington llamado Activistas de Derechos Humanos.

Irán ha respondido disparando 450 misiles y 1.000 drones contra Israel, según estimaciones militares israelíes. La mayoría han sido derribados por las defensas aéreas multinivel de Israel, pero al menos 24 personas en Israel han muerto y cientos han resultado heridas.

Las directrices de las autoridades israelíes, así como las emisiones de noticias las 24 horas del día, fluyen de forma libre y constante a los ciudadanos israelíes, creando en los últimos siete días una imagen desigual de la muerte y la destrucción provocadas por la guerra.

El gobierno iraní sostuvo el viernes que era Israel quien estaba “librando una guerra contra la verdad y la conciencia humana”.

En una publicación en X, una plataforma de redes sociales bloqueada para muchos de sus ciudadanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmó que Israel prohibió a los medios extranjeros cubrir ataques con misiles.

El comunicado añadió que Irán organizaría giras de prensa internacionales para exponer los crímenes de guerra de Israel en el país. Irán es uno de los principales países del mundo encarcelando periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas, y en el mejor de los casos, los reporteros enfrentan estrictas restricciones.

El grupo de defensa del acceso a Internet NetBlocks.org informó el viernes que Irán había estado desconectado de Internet global durante 36 horas, y sus métricas en vivo mostraban que la conectividad nacional se mantenía en solo unos pocos puntos porcentuales de los niveles normales.

El grupo dijo que un puñado de usuarios han podido mantener la conectividad a través de redes privadas virtuales.

Esos pocos afortunados se han convertido en un salvavidas para los iraníes que se quedaron a oscuras. En los últimos días, quienes han tenido acceso a internet móvil por tiempo limitado describen haber aprovechado esa fugaz oportunidad para hacer llamadas en nombre de otros, contactar con padres y abuelos ancianos y localizar a quienes han huido de Teherán.

El único acceso a la información que tienen los iraníes se limita a los sitios web en la República Islámica.

Mientras tanto, las estaciones de radio y televisión estatales de Irán ofrecen actualizaciones irregulares sobre lo que sucede dentro del país, centrando en cambio su tiempo en los daños causados por sus ataques a Israel.

La falta de información que entra o sale de Irán es asombrosa, teniendo en cuenta que el avance de la tecnología en las últimas décadas sólo ha llevado conflictos de larga distancia en Ucrania, la Franja de Gaza y otros lugares directamente al teléfono de una persona en cualquier parte del mundo.

Los expertos han considerado que esa línea directa es una herramienta poderosa para cambiar la opinión pública sobre cualquier conflicto en curso y potencialmente forzar a la comunidad internacional a tomar partido.

También se ha convertido en una acción real por parte de los líderes mundiales bajo presión pública y en línea para actuar o usar su poder para poner fin a los combates.

Pero Mehdi Yahyanejad, una figura clave en la promoción de la libertad en Internet en Irán, dijo que la República Islámica está tratando de “dar una imagen” de fuerza, una que sólo refleje la narrativa de que Israel está siendo destruido por sofisticadas armas iraníes que incluyen misiles balísticos con múltiples ojivas.

“Creo que lo más probable es que simplemente teman que internet se use para causar disturbios masivos en la siguiente fase de lo que sea que esté sucediendo”, dijo Yahayanejad. “Quiero decir, parte de esto podría ser, por supuesto, planeado por los israelíes a través de sus agentes sobre el terreno, y parte podría ser simplemente un disturbio espontáneo de la población una vez que se den cuenta de que el gobierno iraní está gravemente debilitado”.