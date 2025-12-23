Coahuila es la séptima entidad donde se más se investigan delitos al fisco

Coahuila
/ 23 diciembre 2025
    Coahuila reporta un incremento de 20 por ciento en este tipo de delitos en 11 meses de este 2025. Foto: Especial

En el último año, este tipo de ilícitos en la entidad; el noreste concentra 20% del total en el país

Coahuila se ubica entre las entidades donde más se investigan delitos fiscales, revelan datos de la Fiscalía General de la República al cierre de 2025.

De acuerdo con el informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito del fuero federal, Coahuila registró entre enero y noviembre de este año un total de 65 indagatorias por delitos contemplados en el Código Fiscal de la Federación.

Todos estos casos son investigados por la Fiscalía General de la República y se integran a la estadística del SESNSP desde el momento en que inicia la carpeta de investigación.

En comparación con el año anterior, en Coahuila se registró un incremento del 20 por ciento en este tipo de delitos, pues en el mismo periodo de 2024 la entidad cerró con 54 investigaciones.

$!La conformación o uso de empresas fantasma son parte de los delitos que se incluyen en esta estadística.
La conformación o uso de empresas fantasma son parte de los delitos que se incluyen en esta estadística. Foto: Especial

Entre las conductas tipificadas en el Código Fiscal se encuentran la creación o uso de empresas fantasma, subcontrataciones ilegales, evasión y elusión de impuestos, omisión de retenciones, falsificación, robo de material fiscal y contrabando, entre otras modalidades que habrían sido cometidas en Coahuila.

Con estas cifras, Coahuila se posiciona como la séptima entidad con mayor número de carpetas de investigación federales por delitos fiscales.

Por encima de Coahuila se encuentran la Ciudad de México, con 245 indagatorias; Sonora, con 193; Tamaulipas, con 147; Nuevo León, con 113; Jalisco, con 95, y Baja California, con 81. En total, en el país se investigan mil 632 de este tipo de delitos, con lo cual las tres entidades del noreste del país concentran el 20 por ciento del total.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

